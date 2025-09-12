Napindító: Rekordéreklődés övezi a 3 százalékos Otthon Start hitelt + videó

Megosztás itt:

"Azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny van a bankok között, komoly a kereslet. A bankok is reagáltak már erre, le is vitte több bank a kamatszintet 3 százalék alá. Ha az okokat nézzük, akkor egyértelműen az látszik, hogy ez egy nagyon jó konstrukció. (...) A 3 százalék, ha valaki tájékozott pénzügyekből, akkor tudhatja, hogy ennyi a Magyar Nemzeti Banknak az inflációs célja. Tehát olyan ára van ennek a hitelnek, ami az inflációval megegyezik. Tehát ez lényegében olyan, mintha rendelkezésre állna ez a pénz, csak mi osztjuk be, hogy milyen részletezéssel fizetjük ki az értékét."

- fogalmazott Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai Műhely vezetője.