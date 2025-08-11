Keresés

Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó

2025. augusztus 11., hétfő 09:09 | HírTV
Napindító Trump- Putyin

A Napindító című műsorunk vendége Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő volt.

  • Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó

"Alaszka egy nagyon érdekes dolog, hiszen orosz terület volt. Az oroszoknak pénz kellett, mert az 1860-as években az orosz politika rosszul állt. (...) Eladták 7,2 milliárd dollárért az amerikaiaknak Alaszkát. Mindenki azt mondta, hogy Oroszország jól járt és az amerikai delegáció vezetője hülyeséget csinált, mert egy jégszekrényért adott pénzt. (...) Nagyon jól elő van készítve a találkozó, de nagyon komoly európai és ukrán ellenszél van, hogy ne sikerüljön."

- mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

 

A Zebra Kör szembeszáll az álhírekkel

A Zebra Kör szembeszáll az álhírekkel

Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó

J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek

Kapcsolódó tartalmak

