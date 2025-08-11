Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó

Megosztás itt:

"Alaszka egy nagyon érdekes dolog, hiszen orosz terület volt. Az oroszoknak pénz kellett, mert az 1860-as években az orosz politika rosszul állt. (...) Eladták 7,2 milliárd dollárért az amerikaiaknak Alaszkát. Mindenki azt mondta, hogy Oroszország jól járt és az amerikai delegáció vezetője hülyeséget csinált, mert egy jégszekrényért adott pénzt. (...) Nagyon jól elő van készítve a találkozó, de nagyon komoly európai és ukrán ellenszél van, hogy ne sikerüljön."

- mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.