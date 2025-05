Napindító - Orbán Viktor: Olcsón jutnak ma a magyar családok energiához + videó

Megosztás itt:

"Ukrajna mindent megtesz, hogy a Brátság kőolajvezetéken ne érkezzen kőolaj, de közben a magyarok ügyesen Törökország felől ezt megoldották. De azt is megpróbálják majd a jövőben megakadályozni, hogy bármilyen formában, bármilyen oldalról érkezzen az olcsóbb orosz nyersanyag és valóban egy jóval drágább alternatívát kínálnak. Az a kérdés, hogy van-e olyan kormány, aki ehhez asszisztál. (...) A miniszterelnök úr az elmúlt években többször megmutatta, hogy az ilyen típusú húzásokra képes. Optimistán tekintek ezen harc elé is, melyet egyébként beharangozott a rádióinterjúban is, hogy ő is készül egy komoly küzdelemre."

- fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász.