Belföld

Napindító – Orbán Viktor: Lesz és szükséges a 14. havi nyugdíj + videó

2025. november 03., hétfő 06:45 | HírTV

A 14. havi nyugdíj és a Nők 40 program témájáról Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője mondott kommentárt a Napindítóban.

  Napindító – Orbán Viktor: Lesz és szükséges a 14. havi nyugdíj + videó

Napindító – A prosztatarák megelőzhető + videó

Napindító – A prosztatarák megelőzhető + videó

 Magyarországon évente körülbelül 4500 új prosztatarákos esetet diagnosztizálnak, és 1500 férfi hal meg a betegségben – mutatott rá Tenke Péter urológus professzor. A témában Szy Katalin onkopszichológus is kifejtette véleményét.

Eldőlt, Tiszabura megint választott

Eldőlt, Tiszabura megint választott

Fekete Zsigmond kapta a legtöbb szavazatot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán, ahol meg kellett ismételni az október 5-ei időközi önkormányzati választást jogszabálysértés miatt - derül ki a Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatokból.
