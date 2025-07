Megosztás itt:

"Ha valaki végig tudta követni a miniszterelnöki interjút, akkor mondhatjuk azt, hogy rendkívül dinamikus volt és számos olyan információ elhangzott, amely egyébként a korábbiakat is felülmúlta. Az egy rendkívül fontos kérdés, hogy Ukrajna tekintetében a csatlakozásnál van-e ok vagy nincs. (...) Brüsszelből azt látják, hogy több ok is van. A magyarok pedig azt látják, hogy nem látnak ilyen okot."

- mondta ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász.