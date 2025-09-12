Napindító - Orbán Viktor: Ami a lengyeleket sérti az minket is sért+ videó

Megosztás itt:

"A legfontosabb tanulság, amit a miniszterelnök is hangsúlyozott, hogy ez egy rendkívüli eset, azonal jeleztük, hogy természetesen ki kell vizsgálni. Ugye a NATO 5 cikkét mindenki ismeri 2022 óta, ami azt jelenti, ha bármilyen támadás ér egy NATO-tagországot, akkor a többi tagállam azonnal segítségére siet."

- mondta Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője.

A miniszterelnök Ursula von der Leyen évértékelő beszédéről is nyilatkozott.

"Érezhető egy óriási politikai, gazdasági és társadalmi válság az Európai Unió tagállamaiban. Együtt néztük Ursula von der Leyen évértékelő beszédét. Az első mondata az volt, hogy háborúban állunk. Nem! Hála Istennek, nem! Egyetlen Európai Uniós tagállam sem áll háborúban szerencsére. Lengyelország sem. Sem Oroszországgal, sem Ukrajnával szemben. Ez a legfontosabb! Nem szabad, hogy Európa bekapcsolódjon úgy ebbe a háborúba, ahogy ezt az Európai Unió bizottságának az elnöke elképzeli."

- fejtette ki Kiss Rajmund.