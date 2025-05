Megosztás itt:

"Az Európai Uniós vezetők egyre gyakrabban járnak Londonba, ami jó jelnek is tekinthető, hisz a Brexit óta elég fagyos volt a hangulat több téren is. Most elsősorban a védelmi politika erősítése van az asztalon, amivel nagyjából egyet is értenek az uniós országok. Ugyanakkor van egy hardcore háborús tengely is az Unióban, ami már kevésbé szolgálhat az Európai Unió hasznára."

- mondta Bugnyár Zoltán, a HírTV tudósítója.