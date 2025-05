Megosztás itt:

"Már most zajlanak az előkészületek a Vatikánban. Most olvastam az adatokat, 135 a választókorú bíboros, akik nem töltötték be a 80. életévüket. Valószínűleg ketten nem tudnak eljönni egészségügyi okokból, tehát jelenleg 133 fővel számolok. Közülük már 131-en ott vannak a városban. Ők ezekben a napokban is összegyűlnek, tanácskoznak, az egyház jövőjéről beszélnek, hogy milyen típusú személy lenne a lagalkalmasabb "

- mondta Monostori László, esperes.