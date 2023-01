Napindító - Jelentős károkat okoz az enyhe, esős időjárás az agráriumnak

Megosztás itt:

Az ország nagy területén már a január havi csapadékösszeg duplája lehullott az elmúlt tíz nap alatt - adta hírül az Országos Meteorológiai Szolgálat. Közölték: kiadós esőt hozott a kedden érkezett, jelenleg is az ország felett lévő légörvény, amelynek hatására az eső, zápor mellett zivatarok is kialakultak. A legtöbb eső a Dél-Dunántúlon, valamint a Balaton-Budapest tengelyben esett. Somogy vármegyei Babócsán 31 milliméter eső esett 24 óra alatt, Nemeskisfalud községben pedig 30,8 millimétert mértek. Hozzátették: a fővárosban lehullott - Budapest-Pestszentlőrincen mért - 28 milliméter eső valószínűleg új napi rekord is lesz.