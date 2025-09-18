Napindító: Indul a Millió lépés az iskoládért program őszi fordulója + videó

Megosztás itt:

"A Magyar Szervátültetettek Szövetsége kezdte ezt a játékot fejleszteni. Hiszen a szervátültetetteknek a műtét után nagyon fontos volt, hogy mozogjanak, hiszen ez a szerv kilökődését-befoadását gátolta, illetve segítette. Amikor ezt a játékot fejlesztették, akkor Millió lépés az életért címet kapta. Utána találkoztunk és felfedeztem a lehetőséget, hogy tényleg ez egy nagyon ügyesen kitalált játék. (...) Beszálltunk a játék támogatásába és 100 iskolának felajánlottunk 1-1 millió forint támogatást, amit sorsolással, bizonyos lépésszám fölött teljesítő iskoláknál osztottunk ki. Ennek akkora volt a sikere (...), hogy a végén meghaladta az első játéknál a résztvevők száma a százezret."

- mondta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár.