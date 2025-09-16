Napindító: Magyarország őrzi az Európai Unió keleti határát + videó

Megosztás itt:

"Nem kicsi feladat volt pár hónap alatt felépteni ezt a kerítést. A nyár derekán született meg a döntés, hogy fel kell építeni. Rögtön jöttek a támadások Magyarországgal szemben. (...) Nyolcvanezer kerítésoszlop van elhelyezve. (...) Ez egy okos kerítés. Nem csak beton és fém van benne, hanem mozgásérzékelő, alacsonyfeszültségű áram és nagyon sok kamera és hőkamera. Pontosan azért, hogy lássák, hogy kik közelítenek a kerítéshez. 696 kamera van telepítve."

- mondta Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára.