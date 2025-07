Napindító: Határozottan felszólalt az ukrajnai kényszersorozások ügyében Szijjártó Péter + videó

Megosztás itt:

"Az ukrán médiumokban is megjelentek azok a kijelentések, amik Szijjártó Pétertől és Orbán Viktor miniszterelnöktől hangzottak el az ukrajnai toborzást, kényszersorozást, az itteni szörnyű helyzeteket érintően. A legbeszédesebb az, ha annyit mondok az egészről, hogy ugye azt tudjuk, hogy Ukrajnában nem Orbán Viktor a legszimpatikusabb politikus, ugyanakkor a közösségi hálón ezzel kapcsolatban megjelenő ukrán híradások alatt nagyon sok volt like és a piros szivecske. (...) Paradox helyzet figyelhető meg egyébként is az ukrán társadalomban a háborúval kapcsolatban. Ugye értelemszerűen mindenki elutasítja az agressziót, a háborút, mindenki Ukrajna szuverenitása mellett van, a terület függetlenségének megőrzése mellett, de mikor oda kerül a sor, hogy harcolni kell, akkor elfogytak az emberek."

- mondta Dunda György.