Napindító: Előregisztrációval és kalkulátorokkal várják a bankok az Otthon Start hitel leendő igénylőit + videó

"Nincs semmilyen korlát arra vonatkozóan, hogy valaki egyedülálló vagy házasságban él és arra sincs korlát, hogy milyen életkorú emberek igényelhetik ezt a támogatott hitelkonstrukciót. Vannak azonban bizonyos feltételek, például, hogy nem rendelkezhet 50 százalékot meghaladó tulajdonnal. (...) Ha valaki kimaxolja a konstrukciót és 50 milliót vesz fel 25 évre, akkor gyakorlatilag olcsóbb havi törlesztő részletet fog fizteni, mintha bérleti díjat fizetne."

- mondta Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.