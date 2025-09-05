Keresés

Belföld

Napindító: Bemutatták az ukrán csodafegyvert + videó

2025. szeptember 05., péntek 09:38 | HírTV
Napindító

A Napindítóban Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója beszélt a témáról.

  • Napindító: Bemutatták az ukrán csodafegyvert + videó

"Látjuk azt, hogy Ukrajna mekkora erőfeszítéseket tett, hogy hosszú hatótávolságú csapásmérő eszközökre nem tegyen szert. (...) Látjuk azt, hogy Ukrajnának egy elsőrendű célja az, hogy képes legyen orosz stratégiai célpontokra csapást mérni. Ezzel az ukrán eszközzel függetleníteni tudja magát. Mivel egy ukrán fegyverről van szó, nem lesznek beleépítve a nyugati előírt vészfékek, amik a nyugati rendszerekbe bele vannak építve. A legaggasztóbb talán az, hogy mivel egy cirkáló robotrepülőgépről van szó, nem egy ballisztikus rakétáról, igazából nem is lehet pontosan tudni, hogy honnan indították."

- mondta Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.

 

 

