Napindító: Bemutatták az ukrán csodafegyvert + videó

"Látjuk azt, hogy Ukrajna mekkora erőfeszítéseket tett, hogy hosszú hatótávolságú csapásmérő eszközökre nem tegyen szert. (...) Látjuk azt, hogy Ukrajnának egy elsőrendű célja az, hogy képes legyen orosz stratégiai célpontokra csapást mérni. Ezzel az ukrán eszközzel függetleníteni tudja magát. Mivel egy ukrán fegyverről van szó, nem lesznek beleépítve a nyugati előírt vészfékek, amik a nyugati rendszerekbe bele vannak építve. A legaggasztóbb talán az, hogy mivel egy cirkáló robotrepülőgépről van szó, nem egy ballisztikus rakétáról, igazából nem is lehet pontosan tudni, hogy honnan indították."

- mondta Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.