Napindító: Bakondi György: A nemzetállamok számára nem megoldás a migrációs paktum + videó

"Határidő elmulasztás történt. Mi a magunk részéről nem elmulasztottuk, hanem nem vagyunk hajlandóak ezt végrehajtani. Ez annyira hátrányos a magyar belbiztonságra, a magyar emberek akaratára, amit már 2015-ben megkérdeztünk a migráció kezelése kapcsán, hogy ezt nem tartjuk követendő útnak. A tartalma az, ami a problémát okozza. (...) Az elsődleges dolog, hogy akik érkeznek bevándorlók az elfogadott paktum szerint szétosztásra kerülnek az EUrópai Uniós tagállamok között. A szétosztást meg lehet váltani pénzzel. Inkább fizetünk és nem fogadunk be."

- mondta a miniszterelnök biztonsági főtanácsadója, Bakondi György.