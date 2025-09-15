Napindító: Az MVM tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodást kötött a Shellel + videó

Megosztás itt:

"Magyarország energiamixében ez nem egy jelentős mennyiség. Ez 2,5 százalékát teszi ki a hazai gázimportnak. Ugyanakkor az üzenete viszont elég jelentős. Érdemes hozzátenni, hogy a Shellel 2021-2026-ig már most is van egy keretszerződés. A mostani egy hosszabb távú, 10 éves szerződés nagyon hasonló volumennel. (...). Ez egy üzenet a Nyugat számára, hogy Magyarország, ha megvannak a feltételek, és azok kezdvezőek, mind árazás, mind pedig az energiabiztonság szempontjából, akkor Magyarország igenis tárgyal a nyugati partnerekkel."

- mondta Bárány Péter, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.