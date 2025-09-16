Napindító: A strasbourgi plenáris ülés egyik kiemelt témája volt a migráció az elmúlt 10 évben + videó

Megosztás itt:

"Volt a strasbourgi plenáris héten egy olyan napirendi pont mely pontosan idézve: "10 év után itt az idő, hogy végetvessünk a tömeges migrációnak. Védjük meg a nőket és a gyermekeket!" Ezzel a címmel indítványozta a Patrióta frakció, hogy vegyenek fel egy napirendi pontot a strasbourgi plenáris hét pontjai közé. Az a szabály, hogy minden egyes plenéáris ülésen az egyik frakció indítványozhat egy olyan napirendi pontot, melyet szeretnék, ha felvennének a vitarendi pontok közé.

- mondta Németh Andrea, a HírTV tudósítója.