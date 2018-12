Nálunk az ünnepkor sem áll meg az élet

2018. DECEMBER 24., HÉTFÕ ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG ELINDULT FELFELÉ ÉS ÚJ KORSZAK ELÕTT ÁLL MAGYAR IDÕK. BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN LELKÉSZ: AZ ÜNNEP LEHETÕSÉG, HOGY MEGTALÁLJUK A CSENDET, AMIKOR VÉGRE NEM MI KIABÁLUNK, HANEM AZ ANGYALOK BESZÉLNEK HOZZÁNK. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER SZERINT AZ ELLENZÉK BE AKARJA CSAPNI AZ EMBEREKET ÉS FÉLREMAGYARÁZZA AZ ÖNKÉNTES TÚLÓRATÖRVÉNYT VASÁRNAPI ÚJSÁG. HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: AHOGY EDDIG, ÚGY EZUTÁN IS MINDENKI HÓ VÉGÉN MEGKAPJA A TÚLÓRAPÉNZÉT HÍR TV. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: A BÍRÓSÁG NEM JOGERÕSEN ELRENDELTE A BÛNÜGYI FELÜGYELETÉT ANNAK A FÉRFINAK, AKI FÜSTGYERTYÁT DOBOTT A SÁNDOR-PALOTÁRA. NÉZÕPONT INTÉZET: A BIZTOS SZAVAZÓK KÖZÖTT 7%-KAL TUDTA NÖVELNI TÁMOGATOTTSÁGÁT A FIDESZ-KDNP, LEGVALÓSZÍNÛBB LISTÁS EREDMÉNYE 54 SZÁZALÉK. NÉZÕPONT: FIDESZ-KDNP: 54%, JOBBIK: 14%, MSZP-PÁRBESZÉD: 11%, DK: 7%, LMP: 4%, MOMENTUM: 4%, KUTYAPÁRT: 3%, MI HAZÁNK: 3%. A MAGYAROK FELE ADAKOZOTT IDÉN, A LEGTÖBBEN PÉNZT ÉS RUHANEMÛT ADTAK A RÁSZORULÓKNAK, FÕLEG ALAPÍTVÁNYOK RÉVÉN UPC DIRECT FELMÉRÉS. 1200 MILLIÁRD FORINTOT KÖLTÖTTEK IDÉN DECEMBERBEN A MAGYAROK AZ ÜZLETEKBEN, EZ 6 SZÁZALÉKKAL TÖBB MINT TAVALY ILYENKOR M1. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG A HUSZADIK SZÁZADOT ELVESZTETTE, DE A HUSZONEGYEDIKET MEG AKARJA NYERNI MAGYAR IDÕK. EURÓPA CSAK AKKOR STABIL ÉS SIKERES, HA EURÓPA EURÓPAI MARAD NYILATKOZTA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK AZ OE24.AT OSZTRÁK HÍROLDALNAK. SZÖKÕÁR PUSZTÍTOTT INDONÉZIA NYUGATI RÉSZÉN, LEGKEVESEBB 281 EMBER MEGHALT ÉS 1016-AN MEGSÉRÜLTEK. ÁDER JÁNOS RÉSZVÉTÉT NYILVÁNÍTOTTA AZ INDONÉZIAI SZÖKÕÁR MIATT JOKO WIDODO INDONÉZ ÁLLAMFÕNEK. VATIKÁN: FERENC PÁPA HAJLÉKTALANKLINIKÁT HOZOTT LÉTRE A SZENT PÉTER TÉREN KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÉNT. FERENC PÁPA: A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KAPUI MINDENKI ELÕTT NYITVA ÁLLNAK - MONDTA ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJÁN A RÓMAI SZENT PÉTER-TÉREN. A VÁRTNÁL KORÁBBAN, MÁR JANUÁR 1-JÉN TÁVOZIK TISZTSÉGÉBÕL JAMES MATTIS AMERIKAI VÉDELMI MINISZTER. HELYETTESE, PATRICK SHANAHAN VESZI ÁT ÁTMENETILEG A HELYÉT. PÁRIZSBAN A RENDÕRÖK SZOMBAT ESTE 109 EMBER ELLEN INTÉZKEDTEK, HETET PEDIG ÕRIZETBE VETTEK A SÁRGAMELLÉNYESEK LEGUTÓBBI AKCIÓJÁN. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK NYUGALOMRA INTI A TÁRSADALMAT, ÉS A RENDBONTÓK SZIGORÚ MEGBÜNTETÉSÉT ÍGÉRI. TÖBB MINT MÁSFÉL MILLIÓ ALÁÍRÁST GYÛJTÖTT NÉGY CIVILSZERVEZET A FRANCIA ÁLLAM BEPERLÉSÉÉRT, MERT AZ TÉTLEN A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL SZEMBEN. BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI KORMÁNYFÕ "ANTISZEMITA ZSARNOKNAK" NEVEZTE A TÖRÖK ELNÖKÖT. RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ÁLLAMFÕ ISZTAMBULBAN ÚGY FOGALMAZOTT: "NE RÚGJ BELE AZ ELLENSÉGBE, AKIT A FÖLDRE TERÍTETTÉL. NEM EGY ZSIDÓ VAGY TE IZRAELBEN" - MTI. AZ OLASZ SZENÁTUS NAGY TÖBBSÉGGEL MEGSZAVAZTA A KORMÁNY MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI CSOMAGJÁT, A KÉPVISELÕHÁZ DECEMBER 28-ÁN VAGY 29-ÉN SZAVAZ. A BRIT BELÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT ÚJJÁÉLEDÕBEN VAN ÉS ISMÉT A POLGÁRI REPÜLÉST FENYEGETI AZ AL-KAIDA NEMZETKÖZI TERRORHÁLÓZAT. VÁDEMELÉS NÉLKÜL SZABADLÁBRA HELYEZTÉK AZT A KÉT EMBERT, AKIKET A LONDONI GATWICK REPÜLÕTÉR FORGALMÁT MEGBÉNÍTÓ DRÓNOK MIATT VETTEK ÕRIZETBE. MEGTALÁLTÁK AZ OROSZORSZÁGI SZOLIKAMSZKI KÁLIUMBÁNYÁBAN REKEDT 9 ÉPÍTÕMUNKÁS HOLTTESTÉT, A BÁNYÁBAN TÛZ VOLT, VÉLHETÕEN MEGFULLADTAK. SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL SZÁLLÍTOTTAK KÓRHÁZBA A MENTÕK EGY EMBERT TÖRÖKSZENTMIKLÓSON. KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT GYÕR ÉS GYÕRSZEMERE KÖZÖTT A 83-AS ÚTON, KÉT EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT. GAZDÁTLAN LOVAT ÜTÖTT EL EGY AUTÓ A 75-ÖS FÕÚTON RÉDICSNÉL, EGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT. ORSZÁGSZERTE JAVULT A LEVEGÕ MINÕSÉGE, DE VÁCON TOVÁBBRA IS VESZÉLYES, NÉHÁNY HELYEN PEDIG EGÉSZSÉGTELEN A LEVEGÕ A SZÁLLÓPORTARTALOM MIATT. MÁTÓL ISMÉT TELJES ÚTVONALUKON JÁRNAK A 24-ES, 28-AS ÉS 37-ES VILLAMOSOK BUDAPESTEN.