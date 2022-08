Megosztás itt:

Borítókép: Szabó Bálint az augusztus 20-i „gazdatüntetésen” (Fotó: Havran Zoltán)

„Körülbelül száz ember jelent meg a szombat délutánra meghirdetett gazdatüntetésen Budapesten, a beígért 1800 traktorból azonban egy sem érkezett meg. A tüntetők az idő előrehaladtával egyre hevesebben kérték számon a szervező Szabó Bálinton, hol vannak a traktorok, kisebb dulakodás is kialakult.

Szombaton délután hat óra után nagyságrendileg száz ember lehet jelen a Szabó Bálint által szervezett »gazdatüntetésen« a Dózsa György úton, jelentette helyszíni tudósítónk, aki hangsúlyozta, hogy gazdákat nem látni a megjelentek között, sokan közülük valószínűleg csak bámészkodóként tévedtek a helyszínre. A Hősök terén egyébként a demonstráció szomszédságában nagyságrendekkel többen vannak.

Szabó korábban 2200 személyautót és 1800 traktort ígért a demonstrációra, ehelyett negyed hét körül nagyjából húsz autó lehet jelen, traktor nincs a helyszínen. A szervező arról beszélt a helyszínen, hogy a terv az, hogy éjfélig »tele lesz az egész Dózsa György a Keletiig autókkal és traktorokkal«. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetétől nagyjából 25-en vannak jelen a rendezvényen.

A résztvevők egy sávot foglalnak el a Dózsa György úton az autókkal. A tüntetést néhány rendőr biztosítja. Szabó azt ígéri, hétkor ad majd tájékoztatást újból, hol tartanak a gazdák.

Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy van a tüntetők között, aki arról számolt be, hogy már 12 éve jár tüntetni, ezért jött ki a mai eseményre is. Mások arról beszéltek, hogy nem igazán hiszik el, hogy jönnek ma még ide traktorok, és szégyenteljesnek tartják, hogy ennyire szervezetlen a demonstráció és ilyen kevesen jöttek el.

A helyszínt biztosító rendőröknek egyébként nincs információja arról, hogy traktorok érkeznének még a helyszínre a mai nap folyamán, jelezték kollégánknak.

Szabó hét óra után nem sokkal egyébként azzal indokolta a várakozásoktól elmaradó létszámot, hogy »sokan nem találnak oda«. Közben sokan követelik, mondja el, hol vannak a gazdák és a traktorok. Közben zúg a »traktort akarunk« a megjelentek között.

Fél nyolc körül már jó ideje arról kérik számon Szabót a jelenlévők, hol vannak a gazdák és a traktorok, mert egyetlen kép sincs arról, hogy bárki is jönne. Szabó mondott már hét órát, éjfélt, most a 24.hu-nak azt mondta, nyolctól jönnek, de mint mondta, ő úgy gondolja, nem fogják beengedni a traktorokat Budapestre a bekötőutakon. Azt állította, 18 bekötőúton jönnek. Mint mondta, nem tökéletes szervezője a rendezvénynek.

Szabó a tüntetés kezdete óta egyre több egymásnak ellentmondó információt közöl, hiszen fél nyolc után már arról beszélt, hogy aki traktort akar látni, az jöjjön vissza éjjel vagy holnap.

A tüntetésen háromnegyed nyolc körül kisebb lökdösődés alakult ki a szervező és egy demonstráló között. Egy férfi ugyanis odament Szabóhoz, hogy megkérdezze, hol az az 1800 traktor, amiről korábban beszélt, illetve arra kérte, hogy hívjon fel egy gazdát, aki traktorral épp a főváros felé tart. Ezt követően nem történt semmi, úgyhogy a tüntető hazugsággal vádolta meg a szervezőt, majd dulakodás alakult ki kettőjük között.

Fél kilenc magasságában Szabó Bálint hivatalosan is lezárta a tüntetést és jó éjszakát kívánt a megjelenteknek.”

Itt valójában be is fejezhetnénk, de javaslom, élvezzük ki még jobban ezt a kutyakomédiát. És nem elsősorban Szabó Bálint ­miatt – bár őrá majd még visszatérünk. Sokkal inkább élvezzük ki ezt a kutyakomédiát a „független, objektív sajtó” munkatársai miatt, akik napok óta igyekeznek úgy beszámolni erről az egészről, mintha valami komolyan vehető, fontos, igazi, lényeges ügyről lenne szó, amibe majd beleremeg a „diktatúra”.

Innen kezdve igazán élvezetes ez az egész.

Hogy ezeknek tényleg ennyi eszük, ennyi becsületük, ennyi tisztességük, ennyi hozzáértésük, ennyi szakmai felkészültségük van.

Igen. Napok óta öblögeti, gurgulázza, színesíti, habosítja a független, objektív sajtó, hogy augusztus 20-án (Szent István ünnepe, minek a tűzijáték stb.) jönnek a gazdák Budapestre, és lesz itt haddelhadd meg fogaknak csikorgatása. Többek között éppen a 24.hu, amelyik a fenti beszámolót volt kénytelen (remélem, közben kikészülve) megírni, vezető újságírói beszélgettek hosszan arról, hogy micsoda párhuzamok vannak itten kérem szépen, hiszen volt itt már nagy (és a belvárosból kitiltott) gazdatüntetés meg viharos augusztus 20-i ünnepség, amikor az időjárás lecsapott este, és halálos áldozatok is voltak a tűzijáték alatt, mert akkor amúgy a tűzijáték még nem volt ilyen ördögtől való szörnyűség, hanem szép és nemes hagyomány volt az akkoriban, ugyanis akkoriban egy Gyurcsány Ferenc nevű kommunista, ócska gazember volt hatalmon, akibe és kormányába annyi tisztesség és bátorság sem szorult, hogy a rossz időjárási előrejelzések ellenére lefújja azt a bizonyos tűzijátékot, és ennek a gyávaságnak, ennek a – tisztesség ne essék! – gazemberségnek meg is lett a következménye, szóval ezekről a „párhuzamokról” cserélnek eszmét a 24.hu senkijei, aztán…

Aztán a kormány lefújja a tűzijátékot – ami ma már környezetszennyező szörnyűség és pénzkidobás –, mert ebben a kormányban van becsület és felelősségérzet.

A „gazdatüntetés” meg elmarad. Érdeklődés hiányában. Pedig még a pedagógus-szakszervezet is rászervez egy nagy adagot, aztán megjelenik 25 pedagógus – hát nem imádni való ez az egész? Persze, aki egy kicsit is foglalkozik belpolitikával és elmekórtannal, pontosan tudhatta, hogy ez lesz a vége ennek a dzsemborinak. Egy közröhej.

És akkor most térjünk rá erre a Szabó Bálintra!

Csinált ő már mindent, volt ő már minden, csak akasztott ember nem.

Legutolsó dobása az volt, hogy egy szép napon azt közölte az ország népével, őt bizony elrabolták. Mindezt azután közölte, hogy alsóbugyiban találtak rá valahol Szeged-külsőn, februári hűvösségben. Akkor adta elő ezt a remek történetet, aztán annak rendje és módja szerint megindult a vizsgálat, aztán annak rendje és módja szerint megállapították, hogy ezt a nyomorult idiótát, ezt a bűnöző gazembert nem rabolta el az égvilágon senki sem, kitalálta az egészet, viszont legalább megrágalmazott teljesen ártatlan embereket. (Ha holnap rátalálnak majd egy kis gödörben, anyaszült meztelenül, akkor se lepődjön meg senki. Majd azt fogja mondani, hogy megint elrabolták.)

Na, szóval, ez a Szabó Bálint szervezte meg ezt a nagyszabású, giga-mega szipi-szupi gazdatüntetést, amire rárepült a pedagógus-szakszervezet (egy csomó, vagyis huszonöt fő pájdágógosz néni), és persze a független, objektív sajtó is.

Ha megkérdezték volna, elmondtuk volna nekik, ki is az a Szabó Bálint. De nem kérdezték meg. Ugyanis ők is pontosan tudják.

Csak hát itt ez az átkozott wishful thinking. A vágyvezérelt gondolkodás. És ne is haragudjunk meg ezekre ezért! Nem tehetnek róla. Tizenkét éve annyi sikerélményük sincs, mint hintalónak az epsomi derbyn. Mint Gyurcsány Ferinek az antialkoholisták éves közgyűlésén. Mint Lengyel Lacinak a jósnők évi szimpóziumán. Mint Kéri Lacinak akárhol. Mint Hadházy Ákinak a farsangi mulatság hölgyválaszán. Mint Gré­czy Zsoltnak a pizzareklámok plakátfiúversenyén. Mint Jakab Petinek a Brad Pitt-hasonmásversenyen. Mint Molnár Encinek a matyó papucsfesztiválon.

Akkora csődtömeg, annyi s…ggfej, mint ezek között, nincsen sehol máshol a világon.

Ezek kizárólag azért léteznek még, mert a független, objektív sajtó lélegeztetőgépen tartja őket.

A világ egyik legjobb filmje A nagy Lebowski. Annak végén van egy jelenet, amikor Töki és Walter temetik barátjukat, Donnyt. Egy fagylaltosdobozból szórják a hamvait a tengerbe, és Walter mondja a búcsúbeszédet. De ahogy kiszórja a hamvakat, a szél az egészet visszafújja a pofájukba, és ott állnak, képükön és szakállukon Donny hamvaival. És akkor hangoznak el a Töki halhatatlan szavai:

– De nagy barom vagy te, Walter! Miért kell neked mindenből viccet csinálni?

Ennél pontosabban lehetetlen lenne összefoglalni ezeknek a nyomorultaknak az egész életét, létezését. Mindössze annyi a különbség, hogy Töki, Walter és Donny végtelenül szerethető, aranyos figurák. Na, hát ezek meg nem.

Ezek Szabó Bálintok. Egytől egyig. És ez legalább annyira rettenetes, mint amennyire megnyugtató…

Magyar Nemzet - Bayer Zsolt véleménycikke