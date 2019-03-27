Nagyrabecsülését fejezte ki a MAZSIHISZ elnöke Orbán Viktornak

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.
A BUDAPESTI REPÜLÕTÉREN ELFOGOTT SZÍR TERRORISTA AZT ÁLLÍTOTTA AZ ELFOGÁSAKOR, HOGY GÖRÖG TITKOS ÜGYNÖK MAGYAR NEMZET.
NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA A SZEVIÉP VOLT VEZÉRIGAZGATÓJA, BARANYI SÁNDOR, HOGY A CÉG MELYIK HÁZAT ÚJÍTOTTA FEL UJHELYI ISTVÁNNAK.
CSÕDÖT MONDOTT AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS ÚJPESTEN, MIUTÁN VÁRATLANUL VISSZALÉPETT SZALMA BOTOND POLGÁRMESTERJELÖLTJÜK ORIGO.HU.
TÁMOGATTA PATAI MIHÁLY JEGYBANKALELNÖKI KINEVEZÉSÉT AZ ORSZÁGGYÛLÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA.
ELADJA A BÁLNA BUDAPEST KERESKEDELMI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONTOT AZ ÁLLAMNAK A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 11,2 MRD FT-ÉRT.
KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.
JÓVÁHAGYTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETÕ FÓRUM MÛKÖDÉSI RENDJÉT, ÉS MEGVÁLASZTOTTÁK A TAGJAIT.
ORBÁN VIKTOR HIVATALOS LÁTOGATÁSRA A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG FÕVÁROSÁBA UTAZOTT SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERREL.
A KÉTNAPOS LÁTOGATÁSON A MAGYAR DELEGÁCIÓ MEGBESZÉLÉST FOLYTAT A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉVEL, A PARLAMENT ELNÖKÉVEL ÉS A KORMÁNYFÕVEL.
DOBREV KLÁRA DK-S EP-LISTAVEZETÕ: AZ EURÓPAI UNIÓ VESSEN KI ADÓT A MULTINACIONÁLIS CÉGEKRE!
FIDESZ: GYURCSÁNYNÉ MÁR MEGINT BRÜSSZELNEK KAMPÁNYOL.
ÁDER JÁNOS BOSTONBA UTAZIK A MASSACHUSETTSI MÛSZAKI EGYETEMRE, AHOL A KLÍMAVÁLTOZÁST VIZSGÁLÓ KUTATÓKKAL FOLYTAT MEGBESZÉLÉST.
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HOLNAP FELSZÓLAL AZ ENSZ-KÖZGYÛLÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL FOGLALKOZÓ VITÁJÁN NEW YORKBAN.
KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.
SZINTE MINDEN MEGYÉBEN CSÖKKENT A BETÖLTETLEN FOGORVOSI KÖRZETEK SZÁMA, A FÕVÁROSBAN VISZONT EMELKEDETT MAGYAR HÍRLAP.
MÁRCIUS VÉGÉIG LEDOLGOZZA AZ ELMARADÁST A KUKAHOLDING, AZ ÜGYFELEK EZENTÚL NEGYEDÉVENTE EGY SZÁMLÁT KAPNAK MAGYAR NEMZET.
ELFOGADTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A BRFK 2018-AS BESZÁMOLÓJÁT.
A BESZÁMOLÓ SZERINT AZ ELMÚLT KILENC ÉVET TEKINTVE TAVALY VOLT A LEGALACSONYABB A BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMA BUDAPESTEN.
KORRUPCIÓTÖRTÉNETI MÚZEUMOT NYITNA BUDAPESTEN MEGVÁLASZTÁSA ESETÉN PUZSÉR RÓBERT FÜGGETLEN FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLT.
KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.
SOLTÉSZ MIKLÓS ÁLLAMTITKÁR: KÖZEL 67 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍTANAK KATOLIKUS ÓVODÁK ÉS BÖLCSÕDÉK ÉPÍTÉSÉRE.
EGY ÉVVEL A RAJT ELÕTT, JÚNIUS 12-ÉN KEZDÕDIK A 2020-AS LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG JEGYIGÉNYLÉSI FOLYAMATA.
A MOL BRUTTÓ 6 FORINTTAL EMELI A 95-ÖS BENZIN, ÉS 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN.
ÕRIZETBE VETTEK BÉCSBEN EGY 42 ÉVES IRAKI FÉRFIT, AKIT TERRORTÁMADÁSOKKAL VÁDOLNAK.
MAFNRED WEBER NÉPPÁRTI FRAKCIÓVEZETÕ: VEGYE NAPIRENDRE AZ EURÓPAI TANÁCS A MAGYAR ÉS A LENGYEL HETES CIKKES ELJÁRÁSOK ÜGYÉT!
UNIÓS BIZTOS: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG AGGODALMÁT FEJEZI KI A HAJLÉKTALANOKKAL SZEMBENI MAGYARORSZÁGI BÁNÁSMÓD MIATT.
A TERRORIZMUS VÁDJÁVAL ELÍTÉLT SZÉKELYEK ÁPRILIS ELEJI SZABADON BOCSÁTÁSÁBAN BÍZIK KISEBBSÉGI JOGVÉDÕ INTÉZET.
AFRIKÁBA UTAZIK SZEPTEMBERBEN FERENC PÁPA: MOZAMBIKBAN, MADAGASZKÁRON ÉS MAURITIUSON TESZ LÁTOGATÁST.
AZ UNIÓPÁRTI BRITEK MEGÉRDEMLIK, HOGY LONDON RÉSZT VEGYEN A MÁJUS VÉGI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON MONDTA DONALD TUSK, AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKE.
A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉSTÕL A BREXIT TÖRLÉSÉIG TERJED AZ ALTERNATÍV INDÍTVÁNYOK SORA A BRIT ALSÓHÁZBAN.
JÖVÕRE IS FOLYTATÓDIK AZ UNIÓS ISKOLAGYÜMÖLCS-, ISKOLAZÖLDSÉG- ÉS ISKOLATEJPROGRAM KÖZÖLTE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELFOGADTA AZ ÉVENKÉNTI KÉTSZERI ÓRAÁTÁLLÍTÁS 2021-ES MEGSZÜNTETÉSÉT.
10 ÉV BÖRTÖNRE EGY LITVÁN BÍRÓSÁG DMITRIJ JAZOV MARSALLT, AZ UTOLSÓ SZOVJET VÉDELMI MINISZTERT KATONAI ÉS EMBERIESSÉG ELLENI BÛNTÉNYEK MIATT.
MEGHOSSZABBÍTJA AZ EU A FÖLDKÖZI-TENGERI SOPHIA MISSZIÓT, EGYÚTTAL FELFÜGGESZTI AZ UTÓBBI ÉVEKBEN MENEDÉKKÉRÕK TÍZEZREIT KIMENTÕ HAJÓK JÁRÕRÖZÉSÉT.
KÉNYSZERLESZÁLLÁST HAJTOTT VÉGRE EGY BOEING 737 MAX REPÜLÕGÉP FLORIDÁBAN HAJTÓMÛHIBA MIATT. A GÉPEN NEM VOLTAK UTASOK, SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT.
LEZUHANT EGY KAZAH KATONAI HELIKOPTER SZERDÁN A DÉLI FEKVÉSÛ KIZILORD MEGYÉBEN, A FEDÉLZETEN LÉVÕ TIZENHÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.
TÍZ SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT A FOGLALÁSOK SZÁMA HORVÁTORSZÁGBAN A TAVALYI ÉV AZONOS IDÕSZAKÁHOZ KÉPET.
ÚJABB RAKÉTATÁMADÁS ÉRTE IZRAELT A GÁZAI ÖVEZETBÕL, A VASKUPOLA VÉDELMI RENDSZER KIVÉDTE A TÁMADÁST.
LÉGICSAPÁST ÉRT EGY KÓRHÁZ BEJÁRATÁNÁL LEVÕ BENZINKUTAT JEMENBEN, HÉT EMBER MEGHALT, KÖZTÜK NÉGY GYEREK.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÖT ÉVEN BELÜL ISMÉT ÛRHAJÓSOKAT - KÖZTÜK EGY NÕT - KÜLDENE A HOLDRA - JELENTETTE BE MIKE PENCE AMERIKAI ALELNÖK KEDDEN.
EGYMILLIÁRD DOLLÁRT FORDÍT A PENTAGON KERÍTÉSÉPÍTÉSRE A MEXIKÓI HATÁRON - KÖZÖLTE PATRICK SHANAHAN ÜGYVEZETÕ VÉDELMI MINISZTER.
ÁRAMSZÜNET SÚJTOTTA SZÉLES KÖRBEN VENEZUELÁT, DACÁRA ANNAK, HOGY ELÕZÕ NAP MÁR FOLYAMATBAN VOLT AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁS VISSZAÁLLÍTÁSA.
KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.
LETARTÓZTATTÁK AZ ÉLETTÁRSÁT LESZÚRÓ, MAJD FELDARABOLÓ JÁSZLADÁNYI NÕT.
LESZAKADT A NYUGATI PÁLYAUDVAR EGYIK PERONJA FÖLÖTTI TETÕSZERKEZET EGY RÉSZE, A BUDAPEST-CEGLÉD VONALON 20-30 PERCCEL MEGHOSSZABBODOTT A MENETIDÕ.
ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK AZT A FÉRFIT, AKI 2017-BEN RÁGYÚJTOTTA A HÁZAT EGY FÉRFIRA ÉS 3 GYEREKÉRE MEZÕCSÁTON.
HALÁLRA GÁZOLT EGY ÚTTESTEN SÉTÁLÓ FÉRFIT EGY KAMION AZ M7-ES SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKASZÁN, A BALATON FELÉ VEZETÕ OLDALON HAJNALBAN.
BKK: EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG - A PASARÉTI TÉR FELÉ - FELÚJÍTÁS MIATT.
KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.