2019. március 27.,
szerda, Hajnalka napja

Nagyrabecsülését fejezte ki a MAZSIHISZ elnöke Orbán Viktornak

Hír TV

2019. március 27., szerda 19:34, frissítve: szerda 20:03

Nagyrabecsülését fejezte ki a MAZSIHISZ elnöke Orbán Viktornak, amiért a magyar kormány megnyitotta a jeruzsálemi magyar külgazdasági képviseletet.

Heisler András a levélben azt írta: bízik abban, hogy más országok is követik a magyarok példáját. A MAZSIHISZ elnöke kiemelte: reméli, hogy eljön az a pillanat is, amikor majd a képviseleteket sorra váltják fel teljes jogú nagykövetségek.

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