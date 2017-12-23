2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Nagyot szakított Mészáros Lőrinc üzleti köre

Hír TV

2017. december 23., szombat 10:36, frissítve: szombat 10:48

Összesen közel 90 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert el Mészáros Lőrinc köre. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelentek meg az erről szóló hirdetmények.

A felcsúti polgármester környezetébe sorolt cégek Baján utat, Körmend és Rábafüzes között pedig autópályát építhetnek. 65 milliárd forintért építhet vasutat az osztrák Swietelsky, amelyet nemrég még Mészáros Lőrinc veje, Homlok Zsolt vezetett.

Hír TVvissza a címlapra
közbeszerzésMészáros Lőrinc

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Így firkálták össze a TEK harckocsiját

2

Hír TV

Magyarázzák Németh Szilárd helikopterezését

3

Hír TV

27 éve praktizál a kitüntetett orvos Csopakon, most elküldik

4

Hír TV

Tizenöt éves magyar döntötte meg Egerszegi Krisztina rekordját

5

Hír TV

Még több pénz egészségügyre? – a kérdést sem értik a fideszesek

6

Hír TV

A tengerentúlról is segítenek a debreceni hármas ikreknek