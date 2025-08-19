Keresés

Belföld

Nagyon nagy bulira készülnek augusztus 20-án a Balatonnál

2025. augusztus 19., kedd 06:32 | MTI
Balaton Balatonfüred Zamárdi államalapítás ünnepe

A Balaton legnagyobb és leglátványosabb tűzijátékát ígéri Balatonfüred és Zamárdi augusztus 20-ára, a két helyszínen több ezer rakéta fél másodpercenként robban majd az égen 20 és 160 méter közti magasságban.

  • Nagyon nagy bulira készülnek augusztus 20-án a Balatonnál

A STRAND Fesztivál szervezői által az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a két, egymással szemközti tóparti város vezetői és a fesztivál szervezői egyeztettek programjaik összehangolásáról.

Ennek értelmében szerdán 22 órakor a balatonfüredi Tagore sétány előtti vízfelületen nagyjából negyed órán át rakéták és színes fények borítják majd az eget. Ez már a szemközti Zamárdiban is látható lesz, ahol a STRAND Fesztivál nyitónapján, a Geszti Sixty show és a Purple Disco Machine koncertje után, Paul Kalkbrenner fellépése előtt, a balatonfüredi programot követően azonnal elindul a "Balaton legnagyobb tűzijátékaként" beharangozott parádé.

Hozzátették: a tihanyi településvezetéssel egyeztetve a tűzijáték után a Tihanyi Apátság északi falán épületfestést láthat a közönség.

A szerdán startoló STRAND Fesztiválon a szervezők tájékoztatása szerint fellép mások mellett Dzsúdló, Desh, Beton.Hofi, Majka, a Bagossy Brothers Company és a Halott Pénz is.

A fesztiválon a cirkusz világát idézve Vincze Tünde és artistái minden este a nagyszínpad előtti közönség fölött légtornász attrakciót mutatnak be. Az egyedi show zenei alapját Hundred Sins erre az alkalomra készítette.

Lesz óriás csúszda is, amely egy 26 méter magas toronyból indul, ahonnan egy 200 méter hosszú drótkötélpályán, a nagyszínpad közönségének feje felett csúszhatnak végig a bátor jelentkezők.

A fesztiválozók a Balatoni Kör segítségével kipróbálhatják az év legjobb strandételeit, péntek délelőtt pedig családi futóversenyt rendeznek, hogy fogyatékossággal élő és ép futók közösen élhessék át a mozgás örömét egy biztonságos, befogadó környezetben.

A STRAND Fesztiválon a nagyszínpad környékén a koncertek között kiss cam pásztázza majd a várakozó tömeget, így a szerelmesek akarva-akaratlanul viszontláthatják magukat a kivetítőkön - jelezték.

A fesztiválon kialakított STRAND CITY utcáit és tereit elhunyt művészekről nevezik el, emléket állítva Fábián Julinak, Somló Tamásnak, Siklósi Örsnek, Dj Palotainak, Hó Mártonnak, Bódi László "Cipőnek", valamint Cseh Tamásnak is.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

Háború Ukrajnában

