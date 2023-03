Megosztás itt:

A Kétfarkú Kutyapárt immár 10 százalékos támogatottságával biztosan átlépné a parlamenti küszöböt, de a Mi Hazánk 8 százalékos támogatása is jobb tavalyi eredményénél. A szervezet, amelyik a 2022-es áprilisi választás legpontosabb előrejelzését adta, azt írja: a Fidesz-KDNP-re egy most vasárnapi választáson a szavazásra jogosultak 52 százaléka voksolna. Ezek alapján a kormánypártok egy évvel a választások után is minden második választót a táborukban tudhatnak.