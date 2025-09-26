Nagykövet úr ne hazudjon! - Menczer Tamás az ukrán nagykövettel üzenget a pokolról és a magyar energiabiztonságról
Megosztás itt:
2025. szeptember 26., péntek 15:54
| Hír TV
Menczer Tamás kommunikációs igazgató keményen visszavágott a budapesti ukrán nagykövetnek. A nagykövet kritikájával szemben Menczer elmondta, Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját indította el. Elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték létfontosságú az energiabiztonságnak, és megerősítette, a kormány Donald Trumpot támogatja a béke ügyében.
A BMW debreceni gyárának megnyitása hatalmas lendületet ad a teljes magyar iparnak – állítja Szijjártó Péter. A miniszter szerint az autóipar termelési értéke a nyár végére 1,7%-kal bővült, ami újabb rekordot jelent. A tárcavezető beszélt az elektromos átállásról is, ami az autógyártásban zajlik, és amelynek Magyarország az egyik központja.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.