Nagykövet úr ne hazudjon! - Menczer Tamás az ukrán nagykövettel üzenget a pokolról és a magyar energiabiztonságról

Őrület mi történik az autóiparban: Szijjártó Péter - A magyar ipari teljesítmény óriási lendületet kap

A BMW debreceni gyárának megnyitása hatalmas lendületet ad a teljes magyar iparnak – állítja Szijjártó Péter. A miniszter szerint az autóipar termelési értéke a nyár végére 1,7%-kal bővült, ami újabb rekordot jelent. A tárcavezető beszélt az elektromos átállásról is, ami az autógyártásban zajlik, és amelynek Magyarország az egyik központja.