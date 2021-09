Nagyjavítási munkálatok kezdődtek a Budavári Siklón

Közleményük szerint legutóbb 2009. március 16-án kezdődtek hasonló volumenű munkálatok, amikor a Fehér úti járműtelepen szedték darabokra a járművet, hogy néhány hét alatt felújítsák.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szerdán minkét járművet kiemelték és már el is szállították. Most síncsere is lesz és a pályát is felújítják. A Budavári Sikló - melynek utasszáma napjainkban évi 500 ezer és 1 millió között van - a tervek szerint decemberre újulhat meg - közölték.

151 éve, 1870-ben adták át - a világon másodikként - az akkor Budai Hegypályának nevezett Budavári Siklót. A BKV Zrt. által üzemeltetett, az UNESCO világörökség részét is képező különleges közlekedési eszköz egyedülálló dunai panorámájával napjainkban is a főváros egyik közkedvelt látványossága - olvasható a közleményben.

MTI