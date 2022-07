Nagyjából kétmilliót bukhat havonta Jakab Péter

Megosztás itt:

Jakab Péter a Jobbik frakcióvezetői posztjáról való leváltásáig havonta összesen 6 175 080 forintjába került a választóknak.

Ez az összeg a következő tételekből állt össze:

frakcióvezetőként Jakab fizetése az egyszerű országgyűlési képviselők tiszteletdíjának ( bruttó 1 316 800 forint) kétszerese, azaz havonta 2 632 800 forint volt.

Emellett 423 780 forintért bérelhetett budapesti hivatali lakást (a képviselő alap tiszteletdíjának 35 százaléka), 847 560 forintot költhetett irodabérlésre, 60 540 forintot mobiltelefonos szolgáltatásokra, és 2 421 600 forintot a közvetlen alkalmazottai bérére.

Ebből most a Mandiner számításai szerint Jakab eddigi tiszteletdíjának felét bukja, mivel ezután csak a képviselői fizetés jár neki. Mostantól nem jár neki hivatali lakás sem. Frakcióvezetőként jogosult volt személygépkocsi-használatra is, – hogy erre mekkora összeget biztosított számára a Jobbik-frakció, azt nem tudni – nem valószínű, hogy ezt a szolgáltatást megtarthatja. Képviselőként is jogosult viszont mobiljuttatásra, irodabérlésre és az alkalmazotti bérkeretre.

Így nagyjából kétmillióval kevesebb pénzzel rendelkezhet Jakab Péter képviselőként, mint frakcióvezetőként, de nagyon nem kell sajnálni, azért a (juttatásokkal együtt számolva) négymillió körüli összeg sem rossz.