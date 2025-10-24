Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó

Megosztás itt:

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Orbán Viktor édesanyja, Sipos Erzsébet a Békemeneten adott egy egészen egyedi interjút Kersák István youtubernek akinek kendőzetlen őszinteséggel beszélt a politikai nézeteiről, a családi történetekről és a nyilvánossághoz való viszonyáról, illetve a családról terjsztett valótlan állításokról.

Orbán Viktor édesanyja elmondta, hogy rendszeresen részt vesz a Békemeneten és akkor is támogatná a fiát, ha nem lenne miniszterelnök. Büszke Orbán Viktorra, ahogy büszke a többi gyermekére is. Az interjú során szóba került az ellenzék és a politikai megosztottság is. Sipos Erzsébet úgy vélte, sokan nem politizálnak elég mélyen, mert mindig inkább arrafelé hajlanak, aki jót ígér nekik, és gyakran anélkül ítélkeznek, hogy valóban ismernék a kritikával illetett érintetteket.

A rendhagyó beszélgetésben Orbán Viktor édesanyja nyíltan beszél arról:

milyen alaptalan dolgokat terjesztenek suttogó propagandában a családról

miért nem szokott nyilatkozni Orbán Győző,

mit kell tudni a kőbányáról és Hatvanpusztáról,

valamint hogyan látja a mai magyar politikát és az ellenzék szerepét,

illetve elmondja azt is, miért tartja fontosnak a békét,

mit gondol fia küzdelmeiről,

és miért büszke Orbán Viktorra, nemcsak mint miniszterelnökre, hanem mint emberre is.

Fotó: képernyőfotó