Nagyhatalmi érdekek összeütközése okozza a szörnyű szenvedést

Megosztás itt:

Az elmúlt két évben nagyon nehezen és egészen sajátos módon élhettük meg a nagyböjti időszakot a pandémia alatt: 2020-ban a koronavírus-járvány miatt a hívek nem lehettek jelen a templomokban, tavaly pedig csak korlátozottan vehettek részt a szertartásokon

hirdetés

– jelentette ki lapunknak a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök. Palánki Ferenc kiemelte: ebben az időszakban azt tapasztalták, hogy lélekben sokan fordultak Isten felé. Szavai szerint az viszont nehézséget jelentett és jelent most is, hogy sokan elkényelmesedtek, és arra jutottak, hogy közvetített miséken egyszerűbb részt venni. – Sokan közben megfőzték a vasárnapi ebédet, egyesek ezért mondták azt, hogy az online misék „pizsamás” szertartások. Ez azért sem volt jó, mert ezek a hívek most nehezen térnek vissza a templomokba, pedig a szentmise közösségi alkalom személyes jelenléttel. Szerencsére azonban lassan elérjük a Covid előtti szintet – mondta el a püspök.

Összefog a magyar a bajban

Palánki Ferenc emlékeztetett arra, hogy ha valami gond, nehézség van, akkor többen tekintenek az égre, és keresik Istent, és ez így van most a háborús helyzetben is.

– Jó, hogy ilyenkor az emberekben előtör a segítő szándék, és felerősödik a szívek legmélyén ott levő jóság, és képesek vagyunk úgy nézni a másikra, mint ahogy Jézus Krisztus tekintett ránk, hogy megesett rajtunk a szíve. Ez volt a Covid idején is, amikor a Katolikus Karitász fiataljai nagyon sokat segítettek az embereknek, a rászorulóknak bevásárlásban, idősek látogatásában és gondozásában. Ott van az emberekben Isten jósága – hangsúlyozta a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

A menekültek fizetik a háború árát

hirdetés

Az egyházi vezető úgy véli, ezt a jóságot megtapasztalhatjuk most is, amikor a Katolikus Karitász önkéntesei ott vannak Barabáson a szervezet bázisán, és segítenek az érkezőknek.

A békéért való küzdelem kapcsán egy általa korábban olvasott gondolatot idézett, e szerint a gőgös ember a saját igazáért képes küzdeni, harcolni, aki viszont alázatos, az az igazságot keresi, aki maga Krisztus. S ezt óriási különbségnek tartja.

– Nem tudom, hogy a háborúban kinek van igaza, de aki lő, aki másokat megöl, aki gyermekeket, édesanyákat, családokat ilyen kilátástalan helyzetbe hoz, annak biztos, nincs. Megdöbbenve láttam a határon egy olyan menekült kisfiút, aki játszott valamivel, és közben sírt. Ez elképesztően szívszorító volt, mert a két dolog, a játék és a sírás, egymással ellentétes. A háborúval olyan egyszerű emberek tömegeit hozzák szörnyű helyzetbe, akik csak békében szeretnének élni. Ez a vérontás rengeteg áldozattal jár, pedig az emberi élet végtelen értékű. S teszi ezt hatalmi vágyakért, törekvésekért mind a két oldal – mutatott rá a püspök.

Az elnyomóból áldozat lett

Palánki Ferenc jelezte: fel lehet tenni a kérdést, hogy hol van ilyenkor az Isten? Szerinte a válasz az, hogy az Úr ott van a szenvedőkben, és aki az igazságot, Krisztust keresi, az ilyenkor is megtalálja az Istent. – S kimondja, hogy ilyen szenvedést senkinek, semmilyen érdekből nincs joga okozni másoknak – fűzte hozzá.

Kérdésre kifejtette, hogy a kialakult helyzetért egyaránt felelős a Nyugat, Ukrajna és Oroszország is, de a konfliktus mögött az USA érdekei is meghúzódnak.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években Ukrajna nem bánt kesztyűs kézzel sem a magyar, sem az orosz, sem más kisebbségekkel, – mint fogalmazott – elég csak a nyelvtörvényre gondolni. – Először a magyarok és az oroszok voltak az áldozatok, de most az ukránok szenvednek, ami szintén nem jó dolog. A szomorú az, hogy a magyarok eddig is áldozatok voltak, és ez most is így van – hangsúlyozta a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, aki szerint az egész világnak össze kell fogni, hogy újra béke legyen a térségben, ami az itt élő népek közös érdeke.

Borítókép: Palánki Ferenc (Fotó: Magyar Kurír/Balogh Ferenc)

Magyar Nemzet