Nagygenerált kaptak a honvédség csúcshelikopterei

Koller József dandártábornok tájékoztatás szerint a négy harci helikoptert a javítás során teljesen, bordákra lecsupaszították, és újjáépítették őket, a legtöbb berendezést újra cserélték, a gépek külsejét átfestették. A helikopterek korszerűbbek lettek, 7 évig problémamentesen repülhetnek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Magyar Honvédség Mi-24-es helikopterei Európában is egyedülálló képességet jelentenek, páncélozottak, kabinjuk hermetikusan zár, több mint 300 kilométer per órával képesek repülni. Alkalmasak szállításra, szárazföldi csapatok tűztámogatással való segítésére, de nemcsak katonai, hanem katasztrófasújtotta területen is bevethetők – mondta el a dandártábornok.