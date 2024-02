Nagy visszhangot keltett az olasz antifasiszta nő magyarországi bírósági előállítása + videó

Ungváry Krisztián: Trianon korántsem annyira szörnyű, mint amennyire ez be lett állítva + videó

„Ha egyrészt felismernénk azt, hogy ez a Trianon – bármennyire is rettenetes, tönkretette egy ország lakosságának nagyon jelentős részét –, korántsem annyira szörnyű, mint amennyire ez be lett állítva. Sokkal rosszabb is lehetett volna” – jelentette ki Ungváry Krisztián történész, egyetemi tanár a frisshirek.hu Magyar Közöny című podcastjének vendégeként.