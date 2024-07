Nagy-Vargha Zsófia: Az ifjúsági tehetséggondozás keretében sok ösztöndíj működik a határon túl a fiatalok számára is

Kiss Emma, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének (MAKOSZ) külügyi alelnöke a panelbeszélgetésen elmondta, a szervezettel azon dolgoznak, hogy összefogják az erdélyi magyar fiatalokat. Hozzátette, jelenleg hetvenkét tagszervezetük van, melyek iskolai és megyei diáktanácsokat is magukban foglalnak, emellett olyan rendezvényeket is szerveznek, melyek közül a legnagyobb a Diákönkormányzati Szabadegyetem.

Mint mondta, a fiatalok mentális egészségére kiemelten kell figyelni, melyre az egyik legjobb "orvosság" a gombaszögihez hasonló fesztivál, hogy a fiatalok tudjanak egymással beszélgetni, egymáshoz kapcsolódni és valakihez fordulni problémáikkal. Hozzátette, a minisztérium többek között támogatja a telefonos lelkisegély szolgálatokat is, emellett a NIT-tel közösen elindítottak egy hálózatos önkéntes programot is, mely hozzá tud járulni a szociális érzékenység növeléséhez és a közösségépítéshez.

Nagy-Vargha Zsófia arról is beszélt, hogy a magyar ifjúság előtt álló legnagyobb kihívások között van a közösségek hiánya, a szomszédban zajló háború és a digitalizáció. Az okoseszközök "nagyon komoly" függőséget kezdenek okozni, ez a probléma pedig egy teljes társadalmat érintő kihívás, nemcsak Magyarországon, hanem világban is - közölte.

