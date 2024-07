Nagy-Vargha Zsófia: A kormány a nehéz gazdasági helyzetben is segíti a fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában

A tehetség program másfél évtizede működik és egyre bővül, a kormány növelte az erre fordítható forrásokat, de az 1 százalékos felajánlások is jelentősen hozzájárultak a program növekedéséhez. Eddig csaknem 20 ezer projekt valósult meg több mint 35 milliárd forint értékben. Idén is több mint 3,5 milliárdot költ erre a kormány, s ezen a programon kívül is számos tehetséggondozási forma működik - tette hozzá.

A kormány a nehéz gazdasági helyzetben is segíti a fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában. Ez nem kiadás, hanem befektetés, ami meg fog térülni. A tudás előrébb viszi az egyént és a nemzetet. A fiatalokat támogatni kell és ez a tehetséggondozásban meg is valósul - mondta a helyettes államtitkár.

