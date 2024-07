Nagy Márton: Mostantól a magyar állam határozza meg a reptéri fejlesztés irányát + videó

2012-ben azonban csődöt jelentett a MALÉV. Az okokat feltáró parlamenti vizsgálóbizottság ugyanis több visszásságot is talált a reptér privatizációs szerződésében. Többek között kiderült, hogy létezik egy titkos záradék, amely szerint az államnak kötelező módon vissza kellett volna vásárolni a Budapest Airportot, ha egy esetleges MALÉV csőd a repteret is csődközeli helyzetbe juttatja. Erről a záradékról azonban állításuk szerint sem Gyurcsány Ferenc, sem pedig Veres János akkori pénzügyminiszter sem tudott.

