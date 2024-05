Nagy Márton az akkumulátoripar fejlesztési lehetőségeiről egyeztetett a kínai NIO vállalattal és a Széchenyi István Egyetemmel

Megosztás itt:

A közlemény szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az egyeztetésen kifejtette, hogy a világon ma egy új ipari forradalom zajlik, amely egyértelműen a zöld átállásról szól és megújítja a mobilitást is. Hatalmas jelentőségű és rohamos tempójú az az energetikai fejlődés, amely globális szinten és Magyarországon is elindult. Ráadásul a közlekedésben már nem csupán zöld jövőről, hanem leginkább zöld jelenről lehet beszélni. Magyarország időben lépett ezen a területen, ami azért is lényeges, mert a szakemberek szerint a zöld energia a magyar gazdaság jövőjét jelenti a háztartásokban, a közlekedésben és az iparban egyaránt. A 2024 áprilisában kiadott Versenyképességi Stratégia is nagy hangsúlyt fektet az innovatív megoldásokra alapuló járműiparra, valamint az abban rejlő növekedési potenciálokra. A mai stratégiai egyeztetés is ennek az építkezésnek újabb lépését jelenti.

A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, hogy Magyarország mindenkivel a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre és partnerségre törekszik, nincs ez másképp Kína és a kínai vállalkozások esetében sem. Hazánk célja, hogy tovább erősítse a gazdaság találkozási pont szerepét, azaz Magyarországon kapcsolódjon össze a keleti és nyugati tőke, illetve high tech technológia.

A NIO nagy hangsúlyt fektet az olyan alapvető technológiák előrelátó kutatás-fejlesztésére, mint az egyedülálló akkumulátorcsere technológiájuk. Ezen projekt keretében a tulajdonos a lemerült akkumulátort frissre cserélheti mindössze három perc alatt, várakozás nélkül és a leadott akkumulátort az állomáson újratöltik.

A stratégiai együttműködési megállapodás célja olyan szoros, stabil és hosszú távú stratégiai partnerség kialakítása, amely az innovációs és az oktatási együttműködésen keresztül hozzájárul a hazai autó- és energiaipar gyorsabb és hatékonyabb zöld átalakulásához.

Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy a Széchenyi István Egyetem, a HUMDA és a NIO saját erősségeinek felhasználásával kíván átfogó stratégiai partnerséget létrehozni az innováció területén.

Az együttműködés eredményei hozzájárulhatnak az autóipar és az energiaipar zöld átalakulásához, a fenntartható fejlődéshez, illetve az energetikai átmenethez. Konkrét cél hazánkban létesített innovatív akkumulátor-csereállomás tapasztalatai alapján az akkumulátorkezelés és diagnosztika fejlesztése.

Hozzátette, most kell cselekedni ahhoz, hogy az ország elérje a kitűzött kibocsátáscsökkentési céljait tehát, hogy 2050-re nettó klímasemlegesek legyünk, amelynek egyik legfontosabb területe a mobilitási szektor. Hazánkban az összes szén-dioxid-kibocsátás ötödéért a közlekedési szektor, ezen belül pedig 98 százalékban a közúti közlekedés a felelős. Bár már ráléptünk a helyes útra, még mindig sok munka vár ránk ezen a területen - ezt gyorsíthatjuk most fel a NIO-val közös munka segítségével.

Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora kiemelte, hogy az egyetemi és a piaci szféra együttműködésében a közös cél az egyetemi hallgatók ösztönzése arra, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek és megismerjék a kínai elektromosáram-ipart workshopok és a NIO európai és kínai szakértőivel folytatott helyszíni eszmecserék révén. Az egyetemi szakmai képzéseken túl közös pályázatok benyújtásával európai és magyarországi K+F programokhoz tervezünk majd csatlakozni, beleértve a Horizont Europe programot is - olvasható az NGM közleményében.

MTI