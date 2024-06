Nagy István: Sorsdöntő napra ébredtünk ma

"Sorsdöntő napra ébredtünk ma, hiszen ma a választások napja van. Döntenünk kell arról, hogy Magyarország merre fog tovább haladni, mi lesz a helye, szerepe az Európai Unióban. Döntenünk kell arról, hogy Mosonmagyaróvár városa milyen irányban halad tovább. Olyan döntések, amelyek kihatással lesznek az egész életünkre. Nem lehet most hibázni! Magyarország a béke pártján áll! Jöjjön és szavazzon ön is úgy, hogy a békepártiakat támogatja!"

