Nagy István: Segítsünk a magyar termelőkön, és válasszuk a hazai dinnyét!

A görögdinnyék mellett felhívta a figyelmet a "cukorédes" sárgadinnyékre is, amelyek között ananász- és cserepeshéjú dinnyék is kaphatók.

Az agrárminiszter kifejtette, hogy a meleg miatt mintegy két héttel hamarabb értek be a magyar dinnyék, ami most piaci nehézséget, torlódást okoz, mert az árusítóknál még megtalálható a déli országokból Magyarországra érkezett maradék dinnyetermés is.

