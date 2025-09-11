Keresés

Belföld

Nagy István: résen kell lennünk, mert a gaz és az igaz között kicsi a különbség

2025. szeptember 11., csütörtök 12:36 | MTI

Résen kell lennünk, mert a "gaz és az igaz" között kicsi a különbség - mondta Nagy István agrárminiszter a Harcosok órája online műsorban csütörtökön, Magyar Péter elhíresült napraforgós videójára utalva.

"Azért kell nagyon résen lennünk, mert a különbség a két szó között nagyon kicsi, de tartalmában hatalmas a kettő között a távolság, és az egész életünk múlik rajta" - hívta fel a figyelmet. Hozzáfűzte: a Tisza Párt elnökének egész személyiségét jól jellemzi a saját stábja által közzétett történet, ahogyan a hozzáértő gazdaembert akarja meggyőzni arról, hogy a "gaz is elmegy napraforgónak".

Ugyanezt teszi az adótörvényekkel is, ahol - miután kiderültek az adóemelés tervei -, az ellenkezőjére fordítva a szót azt állítja, hogy valójában adócsökkentést akarnak, de tudjuk a egy másik elejtett állításukból , hogy "csak választást kell nyerni és utána mindent lehet" - emlékeztetett.

"Full gáz az ember" - jegyezte meg Nagy István, aki szerint egy olyan személyiségtípus, mint Magyar Péter, "diktátorhajlamú", mindegy neki a valóság, szereptévesztésben van és vélt igazához végsőkig ragaszkodik.

Az agrárminiszter a műsorban szólt arról is: "az, hogy Magyar Péter és pártja asszisztál ahhoz, hogy az európai gazdák forrásai Ukrajnába kerülhessenek, történelmi bűn" - mondta.

Hangsúlyozta: meg kell védeni az európai gazdálkodókat, mert a jövőben is az élelmiszer lesz a legfontosabb, minden ország élelmiszer-termelésből önellátásra törekszik, az élelmiszer-ellátás biztonsága az egyik legfontosabb politikai téma. Hozzátette: Magyarországon az élelmiszer-önellátás soha, egyetlen pillanatra sem forgott veszélyben.

A magyar mezőgazdaság jelenleg - például búzából - nem tíz millió, hanem akár húsz- huszonöt millió ember ellátására is képes, és termelünk is annyit. Amikor azonban a "sok huhogó" mondja, hogy kiszáradt az egész ország, nincs semmilyen termés, hiába hozzuk le a valós adatokat, hogy a termés sokkal jobb a vártnál, hogy búzából hektáronként 5,7 tonnát "össze tudunk pakolni", azt mondják, hazudunk - fejtette ki.

"Azért állítják, hogy hazudunk, mert a valóság nem illik bele nekik a képbe, nekik tényleg az kellene, hogy semmi ne teremjen, na de nem így történt" - mondta.

A jelenlegi kormányzat cselekvőképességét bizonyítja szavai szerint, hogy előre felkészültek az elmúlt évtizedek egyik legforróbb nyarára és már májusban megalakult az aszályvédelmi operatív törzs, 10 milliárd forint értékben elengedték a gazdáknak a vízdíjat, hogy aki tud öntözhessen, 4,7 milliárd forintot csoportosítottak át arra, hogy az összes csatorna, zsilip és áteresz legyen megjavítva - sorolta.

Bizonyíték szavai szerint, hogy amíg 2022-ben az első nagy aszályos esztendőben több mint 570 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, addig az idén, Európa történetének legforróbb nyarát követően, 200 ezer hektárral kevesebb ilyen bejelentés történt.

A műsor másik vendége, Giró-Szász András politikai tanácsadó reagált Charlie Kirk amerikai jobboldali influenszer megölésének hírére. Azt mondta, a progresszív, balliberális oldal mindig eljut oda, hogy "nem a versenyben akar részt venni, hanem zsűrizni akar". A technikái a tömegekre hergeléssel, felbujtással hatnak, olyan jelzőkkel látják el a jobboldali szereplőket, hogy a végletekben gondolkodók nem állnak meg.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szerdai európai parlamenti beszédéről kijelentette: a brüsszeli vezetés nem tudja kezelni az Európai Unió problémáit, a nyugat-európai politikai elit "ellépett az őket megválasztók érdekeitől".

Azzal kapcsolatban, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és EP-képviselője felállva tapsolta von der Leyen beszédét, megjegyezte: az Európai Néppárt (EPP) már kinyilvánította, hogy magyar kormányváltásban érdekeltek és a Tisza elnökét szeretné pozícióban látni, nem véletlenül tagja a Tisza az EPP-nek.

Az Európai Unió és Ursula von der Leyen tévesen látja a saját szerepét. Az EU-ban egyértelműen a miniszterek tanácsának kell lennie a legitim vezető szervnek, nem a bizottságnak.

Kifejtette: Közép-Európában egyértelműen az egykulcsos adónak kell prioritást élveznie a progresszív adózással szemben a gazdaság "kifehérítése" miatt. Korábban az adóelkerülés hétköznapi dolog volt, az egykulcsos adó bevezetése óta viszont kétszeresére nőtt az szja-bevétel úgy is, hogy csökkent az adókulcs. A Tisza Párt adóterveiről azt mondta, újabb és újabb ötletek merülnek fel, senki nem tudja, mit akarnak. Egy korábbi konzultációjukon egymillió ember a 9 százalékos szja mellett tette le a voksát, majd kiszivárgott egy papír a progresszív adózásról.

Úgy vélte, az elmúlt hetek trendfordulót jelentnek a Tisza Párt támogatottságában, és megkezdődik a politikai alakulat lecsúszása. Mostanra fog kiderülni, hogy a nárcisztikus hatalomvágy nem fedi el a képességnélküliséget, egy államot irányítani más, mint kritizálni az azt irányítókat - utalt a pártelnökre.

Úgy vélekedett, Magyar Péter nem való semmilyen politikai pozícióra, minden alap nélkül reményt kelt, elhiteti a választóival, hogy realitása van a kormányváltásnak és a képessége van arra, hogy a problémák megoldódjanak. Azzal hitegeti őket, hogy nagyobb társadalmi támogatottsága van a Tiszának, és ebben a közvélemény-kutatóknak is felelősségük van - tette hozzá.

MTI

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

 A nyomozó főügyészséghez tette át a Krúbi ügyében tett feljelentést a rendőrség – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ellenzéki rapper miatt azért fordultak a hatósághoz, mert az egyik koncertjén Orbán Viktor miniszterelnök felakasztásáról beszélt.

