Nagy István: Merjünk hinni a munkánk gyümölcsében, a nemzet jövőjében + videó

2025. augusztus 18., hétfő 19:00 | Hirtv.hu

Nagy István agrárminiszter az augusztus 20-ai ünnepség jelenkori vonatkozásairól mondott véleményt.

  • Nagy István: Merjünk hinni a munkánk gyümölcsében, a nemzet jövőjében + videó

Nagy István: "Ez a jubileum arra hív bennünket, hogy ne csupán a múlt iránt legyünk hálával, hanem a jövőbe is bizalommal és reménnyel tudjunk tekinteni, hogy merjünk hinni a munkánk gyümölcsében, a nemzet jövőjében, a közösen vetett mag kikelésében. István Király hitt abban, hogy az ország a keresztény hit szilárd alapjaira építve megmarad és gyarapszik. Örökségére támaszkodva hiszünk mi is abban, hogy a ma megtett lépések nemzedékeken át biztosítanak megélhetést, biztonságot és jövőt mindannyiunknak."

 

A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról

Szijjártó Péter szerint az ukrán külügyminiszter figyelmét valahogy elkerülték a tények

Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

Donald Trump: A háború véget fog érni

Donald Trump: A háború véget fog érni

 Az amerikai elnök ezt a Zelenszkijjel folytatott tárgyalás után jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva. Donald Trump a sajtótájékoztató végén elárulta: a megbeszélés után beszélni fog telefonon Vlagyimir Putyinnal.

