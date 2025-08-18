Nagy István: Merjünk hinni a munkánk gyümölcsében, a nemzet jövőjében + videó

Megosztás itt:

Nagy István: "Ez a jubileum arra hív bennünket, hogy ne csupán a múlt iránt legyünk hálával, hanem a jövőbe is bizalommal és reménnyel tudjunk tekinteni, hogy merjünk hinni a munkánk gyümölcsében, a nemzet jövőjében, a közösen vetett mag kikelésében. István Király hitt abban, hogy az ország a keresztény hit szilárd alapjaira építve megmarad és gyarapszik. Örökségére támaszkodva hiszünk mi is abban, hogy a ma megtett lépések nemzedékeken át biztosítanak megélhetést, biztonságot és jövőt mindannyiunknak."