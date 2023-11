Nagy István: Megvédjük a hazai állatállományt a sertéspestistől

Megosztás itt:

Az Agrárminisztérium (AM) pénteki közleménye szerint a tárcavezető elmondta, hogy fokozódik a sertéspestis behurcolásának veszélye hazánk déli csücskében Horvátország felől. A magyar állategészségügyi hatóság éppen ezért továbbra is fenntartja a megerősített járványvédelmi intézkedéseket annak érdekében, hogy minimalizálja a betegség behurcolásának kockázatát. A romló fertőzési adatok miatt fontos, hogy már a közepes kockázatú déli vármegyékben is betartsák a sertéstartók a kiemelt járványvédelmi intézkedéseket - tette hozzá.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a Horvátországból érkező sertést fogadó vágóhidakon és továbbtartásra érkező minden szállítmány esetében is szigorú előírásokat kell betartani. Példaként említette a dokumentumok átfogó ellenőrzését, a hőmérőzéssel megerősített alapos klinikai vizsgálatot, az elhullott sertések kórbonctani vizsgálatát és a sertéstelepek járványvédelmi ellenőrzésének fokozását.

Hangsúlyozta, az állattartó telepek fejlesztései kapcsán is kiemelt figyelmet kell fordítani az egészségügyi feltételek teljesülésére. A gazdálkodóknak nagyon szigorú előírásoknak kell eleget tenniük. Az elmúlt évek kiemelkedő állategészségügyi eredménye, hogy a magyar házisertés-állományt sikerült megvédeni a betegségtől. Az agrártárca azon dolgozik, hogy ez továbbra is így maradhasson - fűzte hozzá Nagy István a tárca közleménye szerint.

