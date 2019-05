Nagy István: Magyarország a nélkülöző Afrikát segíti

Washingtonban fogadta a magyar kormányfőt az Egyesült Államok elnöke. Orbán Viktor és Donald Trump biztonságpolitikai, energetikai és kereskedelmi kérdésekről tárgyalt. Az amerikai elnök elmondta, hogy a két ország kapcsolatai nagyon jók. A Donald Trump amerikai elnökkel tartott találkozón számos fontos területen megerősítették a szövetségesi kapcsolatokat - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban. Orbán Viktor miniszterelnök remek munkát végez Magyarország biztonságának megőrzésében - jelentette ki Donald Trump a washingtoni Fehér Házban. Orbán Viktor közölte: nagyra értékeli, hogy az Egyesült Államokkal együtt küzdhet az illegális bevándorlás és a terrorizmus ellen, valamint a keresztény közösségek védelme érdekében. Donand Trump a demokrácia magyarországi helyzetével kapcsolatban elmondta: sokan tisztelik Orbán Viktort, és jól tette, amit a bevándorlással kapcsolatban tett, Európának azért van sok problémája, mert másként cselekedtek, mint Orbán Viktor. A magyar és az amerikai elnök találkozója azt jelzi, Orbán Viktor meghatározó vezető az Európai Unióban - mondta Halkó Petra, a Századvég nemzetközi elemzője az M1-en. Kézzelfogható eszközökkel, helyben segít Magyarország a szegényebb országokon, hogy az emberek helyben boldoguljanak - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Tarlós István főpolgármester szerint visszás, hogy a zuglói önkormányzat és Karácsony Gergely XIV. kerületi polgármester vizsgálja ki annak a parkolási szerződésnek a jogszerűségét, amit korábban ők kötöttek meg. A Magyar Liberális Párt szerint olyan vizsgálóbizottságot kell felállítani a zuglói botrány körülményeinek tisztázása érdekében, amelyben nem szerepelnek azok, akik korábban maguk is megszavazták a parkolási rendszert. Míg Brüsszel a magyar kormány babaváró támogatását mondvacsinált indokokkal akarja eltörölni, addig a migránskártyákat nyakló nélkül tízezreknek adják, ez ellen a kettős mérce ellen küzdünk - hangsúlyozta Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke. A jelenlegi Európai Bizottság munkáját minősíti, hogy a Juncker-bizottság a briteket nem tudta az EU-ban, a migránsokat pedig az unión kívül tartani – hangsúlyozta Menczer Tamás államtitkár. Rendkívüli nyitvatartás lesz az EP-választás hétvégéjén a kormányablakokban, hogy május 26-án minden magyar állampolgár élhessen szavazati jogával – közölte a Miniszterelnökség. Csütörtökön lejár az EP-választással kapcsolatos megfigyelők bejelentésének határideje; három nappal a határidő lejárta előtt mindössze 37 megfigyelőt vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság. Egyelőre nagyon kevés delegáltat jelentettek be a szavazatszámláló bizottságokba az EP-választáson listát állító pártok - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az M1-en. Az igazságszolgáltatás függetlenségét támadja az ellenzék az európai parlamenti választási kampányban, a Nemzeti Választási Bizottság Czeglédy Csaba ügyében politikai döntést hozott - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Uniós szabályokra és forrásokra van szükség, mert az Orbán-kormány nem akarja biztosítani a minimumfeltételeket sem az egészségügyben - mondta Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője. A DK arra szólítja fel a kormányt, hogy hirdessen egészségügyi válsághelyzetet és adjon újabb forrásokat az egészségügynek. A Fidesz szerint Gyurcsányék álhíreket terjesztenek, és ha rajtuk múlt volna, már tényleg válság lenne az egészségügyben. Július elsején lép hatályba a hétpontos családvédelmi akcióterv négy eleme - hívta fel a figyelmet Novák Katalin. Megjelent a falusi csok részleteit tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben - jelentette be Gyopáros Alpár. Magyarországon csaknem 220 ezer gyermek jár valamilyen felekezeti óvodába, iskolába és középiskolába, számuk nyolc év alatt megduplázódott - ismertette Soltész Miklós államtitkár. Tavaly az egész évet tekintve erős kereslet mellett jelentősen emelkedtek a lakásárak: országosan 15,2 százalékkal, Budapesten pedig 22,9 százalékkal - áll a Magyar Nemzeti Bank májusi lakáspiaci jelentésében. Az ipari termelés márciusban 8,0 százalékkal, az első negyedévben 6,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A visegrádi országokkal és Romániával összevetve 2014 óta Magyarországon bővült a legnagyobb ütemben, 30 százalékkal az ipar teljesítménye - mondta György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Állásbörzét tartanak az állami cégek május 15-én 11 és 18 óra között a Magyar Vasúttörténeti Parkban. A kiállítók között megtalálható a Belügyminisztérium, a Magyar Honvédség, a MÁV Zrt., a Magyar Posta és a VOLÁNBUSZ Zrt. is. Magyarország kiáll az üldözött keresztények mellett – hangsúlyozta Azbej Tristan, a Miniszterelnökség államtitkára. A magyar kormány számára minden felelősen vállalt gyermek kincs, minden megszületett magyar élet értéket jelent - hangsúlyozta Novák Katalin államtitkár Topolyán, ahol babacsomagokat adott át vajdasági magyar családoknak. Szélsőséges ukrán nacionalista szervezet indít utcai járőrözést Munkácson a szeparatizmus megelőzése érdekében – közölték kárpátaljai ukrán hírportálok. A németek a klímavédelmet tartják az EU előtt álló legfontosabb kihívásnak, nem a migrációt - írta a Die Welt című német lap. Május 15-től nettó 19 eurócentes (mintegy 60 Ft) felső korlátja lesz az Európai Unión belüli telefonhívások percdíjának, SMS-enként pedig legfeljebb 6 eurócentet (20 Ft) számolhatnak majd fel a szolgáltatók. A szíriai kormányerőknek az északnyugati Idlíb tartomány demilitarizált övezetébe történő benyomulásáról egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök. Oroszországnak mindenki más előtt kell rendelkeznie a hiperszonikus fegyverek elleni védelemmel - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a haderő és a hadiipar fejlesztéséről Szocsiban megtartott tanácskozáson. A Fehér Ház áttekinti azokat a katonai terveket, amelyek alapján akár 120 ezer katonát vezényelhetnének a Közel-Keletre, ha Irán megtámadná az amerikai erőket, vagy felgyorsítaná atomfegyver-fejlesztését - számolt be a New York Times. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA jövő évi költségvetésének megemelését kérte a kongresszustól Donald Trump elnök annak érdekében, hogy az Egyesült Államok mihamarabb újra embert tudjon küldeni a Holdra. A múlt héten elkobzott észak-koreai teherszállító hajó azonnali visszaadását követelte a phenjani külügyminisztérium az Amerikai Egyesült Államoktól. Egy tartomány kivételével feloldották az előző nap kirobbant muszlimellenes lázadások miatt bevezetett kijárási tilalmat Srí Lankán - közölték helyi tisztviselők. Gyújtogatás okozta a hétvégi mecsettüzet az Egyesült Államokban, Connecticut állam New Haven városában - erre jutottak a tűzoltóság szakértői. Öt ember vesztette életét egy rejtélyes németországi gyilkosságsorozatban - három áldozattal számszeríjjal végeztek. Bizonyítottság hiányában jogerősen felmentett a Tatabányai Törvényszék egy tatai nőt, aki a vád szerint apját kérte meg, hogy fojtsa meg gyermekét - közölte a törvényszék. Még tart a viharban leszakadt felsővezeték helyreállítása Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között, ezért pótlóbuszok járnak a két település között – közölte a Mávinform. Elhárult a hiba, ezért ismét zavartalanul működik a Röszke Közúti Határátkelő. Szerdán megindul a vasúti és a közúti forgalom a kiskörei Tisza-hídon, Magyarország egyetlen vegyes használatú átkelőjén - tudatta a MÁV Zrt. Balázs Attila 1:6, 1:5 15-40-ről, összesen négy meccslabdát hárítva fordított a világranglista korábbi 12. helyezettje, a Davis Kupa-győztes szerb Viktor Troicki ellen a heilbronni salakpályás tenisztornán. A szlovák válogatott 6:5-re kapott ki a kanadai együttestől a szlovákiai jégkorong-világbajnokság A csoportjában, Kassán. Igaly Diána olimpiai bajnok sportlövő életműdíjat kapott a Magyar Sportlövők Szövetsége küldöttgyűlésén. Új magyarországi és határon túli helyszínnel bővül a Nemzeti Vágta programja idén: Érd és Eszék is csatlakozik az elővágták sorához.