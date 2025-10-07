Nagy István: A politikusok felelősséggel tartoznak a normális közrend fenntartásáért + videó

Megosztás itt:

Nagy István arra, hogy az ellenzéki párt applikációját letöltők közül mintegy 20 ezer ember személyes adatai kerültek fel az internetre, úgy reagált: ha Tisza-aktivista lenne, nagyon dühös lenne, ha azt látná, minden személyes adata ott van a nyilvánosság előtt. Ilyet nem lehet tenni magyar emberekkel, az adatok védelme mindenkinek kötelessége - hangsúlyozta.

Feltette a kérdést: a Tisza Párt döntéshozói valóban úgy gondolják, hogy "egy ukrán céggel kell ilyen helyzetben adatbázist építeni vagy adatokat kezelni"? Mint mondta, "ha normálisan működik egy párt", akkor biztos, hogy az ügynek következménye is lesz.

Nagy István a műsorban levetített videóra reagálva elképesztőnek nevezte, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke országjárásának hétfői állomásán idegesen ledobta a színpadról a kormányfőt ábrázoló kartonfigurát. A miniszter szerint az, hogy ilyen mentális képességgel bíró ember akar politikai hatalomra szert tenni, "a legveszélyesebb dolog". A problémákat kezelni kell, nem indulattal, nem agresszióval, mert az agresszió mindig agressziót szül, sohasem vezet jóra - fogalmazott.

Nagy István szerint jól látható, hogy a két párt között milyen különbségek vannak nézetben, szándékban, abban, hogy ki mit szeretne megvalósítani. Lehet választani, de azt nem lehet, hogy ez fizikai atrocitással járjon - tette hozzá.

"A politikusok felelősséggel tartoznak a normális közrend fenntartásáért" - jelentette ki.

Nagy István a kormányfőt és Magyar Pétert összehasonlítva azt mondta, látszik, mekkora különbség van a két ember között: Orbán Viktor meghatározza a hazai politikát, kiáll érte, nemzetközi tényezővé válik, Európa legmeghatározóbb politikusa, míg Magyar Péternek lelkiismeret-furdalása van az árulása miatt.

Az agrárminiszter szemenszedett hazugságnak nevezte és visszautasította Tarr Zoltánnak, a Tisza Párt alelnökének szavait, miszerint a magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van. A magyar gazdákat nem lebecsülni, hanem megbecsülni kell, hiszen számos kihívással kellett szembenézniük - mondta, hozzátéve, egy pillanatig sem volt kérdés, hogy a mindennapi kenyerünk biztosítva van-e.

Az agrárminiszter felhívta a figyelmet, hogy a mezőgazdaság kibocsátása 2010 és 2024 között értékét tekintve 146 százalékkal nőtt, ezzel hatodik volt az Európai Unióban. Kitért arra is, hogy a feldolgozott, magasabb hozzáadott értékű termékek aránya 62-ről 74 százalékra emelkedett az exportban.

A gazdák megtapasztalhatták, hogy a kihívások közepette is számíthatnak a cselekvő kormányra, amely érzékeli a nehézséget, ott áll a gazdák oldalán - mondta, hozzátéve, a Tisza Párt célja elhitetni az emberekkel, hogy minden rossz, az agráriumban is baj van.

Nagy István megjegyezte, a Tisza Párt európai uniós képviselői nem a magyar emberekért dolgoznak, hanem azért, hogy hatalomra kerüljenek. Példaként hozta fel azt a brüsszeli döntést, miszerint minden forrást az ukrán fejlesztésekre kell átcsoportosítani. Ennek következtében itthonra kevesebb jut, szerintük ez rendben van és semmi baj azzal, hogy "az olcsó ukrán agrártermék bejön" Magyarországra - hangsúlyozta a politikus.

A tárcavezető az agrárium fejlesztéséről azt mondta, a magyar kormány megháromszorozta a rendelkezésre álló forrásokat a jelenlegi uniós költségvetési ciklusban, ennek eredménye a magyar mezőgazdaság 21. századi újjászületése, amellyel Magyarország 2030-ra az EU dobogósai közé tud kerülni.

Új infrastruktúrával, megújult feldolgozókapacitással olyan lehetőségeink lesznek, amivel be tudunk törni a piacokra, meg tudjuk őrizni a magyar termelők piaci pozícióit és el tudjuk foglalni méltó helyünket Európa élvonalában - jelentette ki.

A műsor másik vendége, Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Collegium főigazgatója, a Mandiner főszerkesztője Sebastien Lecornu francia miniszterelnök lemondására reagálva azt mondta: a nyugat-európai kormányok instabilitása azzal függ össze, hogy nem a választók akaratát hajtják végre.

Értékelése szerint Lengyelországban Karol Nawrocki megválasztása nagyrészt annak köszönhető, hogy a lengyel társadalomban változik az Ukrajnával kapcsolatos kérdések megítélése: másképp viszonyulnak az utóbbi egy évben az ukrán államhoz, a menekültekhez, a finanszírozáshoz, az ukránok segélyezéséhez.

Beszélt arról is, hogy a hétvégi csehországi választáson 34,5 százalékos eredményt ért el Andrej Babis pártja, az ANO, amelynek vezetésével a magyar kormány álláspontjához hasonló, sőt, bizonyos kérdésekben még keményebben álláspontot képviselő cseh kormány jöhet létre.

A Tisza Pártról szólva azt mondta, mindig előkerül, hogy az európai parlamentben ülnek ukrán pólóban, máskor a pártelnök egy kétes hátterű emberrel járta az ukrán vidéket, ukrán Tisza-szigetet jegyzett be, és "teljesen véletlenül" a Tisza-applikáció kapcsán is előkerül egy ukrán szál.

Manfred Weberek "Magyar Péterben látják a megmentőt, és minden eszközzel a különböző nemzetközi szálak megpróbálnak segítséget nyújtani, előmozdítani a Tisza ügyét, ezekből hullanak ki az ilyen történetek" - fogalmazott Szalai Zoltán.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó