Nagy István: A magyar gazdák érezhették, hogy a nemzeti kormány mindig mellettük áll + videó

Megosztás itt:

Nagy István: "A magyar gazdák érezhették, hogy a nemzeti kormány mindig mellettük áll. Egy stratégiai szövetségben vagyunk, erőnket megfeszítve védjük az ukrán-magyar határt, hogy ne tudjon beérkezni dömping áron, ellenőrizetlen termelési körülmények közül származó árú, küzdünk végig az Európai Unióban azért, hogy a belső piaci viszonyokat rendezni tudjuk, hogy ne küldjék a gazdák pénzét Ukrajnába."