Nagy István: a gazdabarát agrárium a magyar EU-elnökség célja

Az agrárminiszter közölte, hogy a keddi találkozó résztvevői több kérdésre is választ keresnek. Megoldást kell találni a közös agrárpolitika kifizetéseinek egyszerűsítésére, a zöld átmenet kérdéseire, valamint arra, hogyan lehet fenntarthatóbb az EU mezőgazdasága. Nagy István sürgette a válságkezelési intézkedések egyszerűsítését is, hogy minden tagállam gyorsan és rugalmasan megtéríthesse a klímaváltozás okozta károkat a gazdáknak.

