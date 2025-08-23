Keresés

2025. 08. 23. Szombat Bence napja
Belföld

Nagy István: A falvakban épül Magyarország jövője! – Forradalmi fejlesztések a vidéken élőkért

2025. augusztus 23., szombat 20:00 | MTI

„A magyar falvakban rejlik az ország ereje!” – Nagy István agrárminiszter Egyházasfaluban jelentette ki: a Magyar Falu Programmal a kormány a vidéki közösségek jövőjét építi. Több mint 1100 milliárd forintból újultak meg iskolák, óvodák, orvosi rendelők és közösségi terek országszerte. A falvak nem csak gyökereket, de szárnyakat is adnak a jövő nemzedékének!

Nagy István a Simonyi Károly Általános Iskola felújított épületének átadásán azt mondta, hogy ezeket a célokat szolgálja a Magyar Falu Program is, melynek indulása óta már több mint 1100 milliárd forintot fordított az állam a kistelepülések fejlesztésére.

A tárcavezető a rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskola, főleg faluban, mindig több, mint a falak és az osztálytermek összessége, egyszerre támasz, inspiráció, biztatás. Közösségi tér, egyfajta lelki otthon, ahol a jövő nemzedéke egyszerre kap erős gyökereket és szárnyakat.

Az Egyházasfaluban élők tenni akarása, ambíciói bizonyítják, hogy jó vidéken élni. Örömteli, hogy egyre többen ismerik fel a falusi élet előnyeit. A biztonságot, a természet közelségét, a jó levegőt, és azt, hogy a falvakban kicsi, de összetartó közösségek élnek – tette hozzá.

Nagy István kitért arra is, hogy a magyar vidék jövőjét a mában alapozzuk meg, de a gyermekeink, unokáink fogják tovább vinni.

A kormány ezért indította el 2019-ben a Magyar Falu Programot, amely azóta is a helyi közösségek megerősítését szolgálja. A kezdeményezés 2019-es indulása óta már több mint 1100 milliárd forintot fordított az állam a kistelepülések fejlesztésére. A programnak köszönhetően országszerte a magyar falvakban ezer óvoda és iskola újult meg, 1800 településen épültek új játszóudvarok, közterületi játszóterek. Csaknem kétezer helyszínen támogatta az állam az orvosi és védőnői eszközök beszerzését, és több mint 600 orvosi rendelő újult meg országszerte – sorolta a tárcavezető.

A jövő Magyarországa a falvakban épül, erős vidék nélkül pedig nincs erős Magyarország – hangsúlyozta az agrárminiszter.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

