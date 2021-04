Nagy István: a faggyal küzdenek a gazdák

Már 2,68 millió embert beoltottak, közülük 1,12 millióan már a második adagot is megkapták. Az első oltásukat megkapók száma hamarosan eléri a hárommilliót, május elejére pedig a négymilliót - közölte a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő hangsúlyozta, a nyitás minden lépése a beoltottak számától függ, de figyelni kell a járványügyi adatokra is. Magyarország oltásbajnok, hazánk a második az Európai Unióban a lakosságarányos oltásban, már minden negyedik magyar embert sikerült beoltani - mondta Szentkirályi Alexandra Magyarország élőben című műsorunkban. Május 10-én indul újra a jelenléti oktatás a középiskolákban - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor közölte, az operatív törzs döntött arról is, hogy az elmúlt évhez hasonlóan csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek. 7325 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 705 ezerre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 285 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 966 főre emelkedett. Úgy tűnik, talán elértük, illetve a napokban elérhetjük a járvány harmadik hullámának platófázisát - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: tekintettel azonban arra, hogy az országban jelenleg elsősorban a vírus brit variánsa fertőz, nem lehet megmondani, meddig tart a platószakasz. A kormányszóvivő szerint „az újranyitásban azért lehetett nagyon óvatosan, fokozatosan előrelépni, mert meg tudtuk növelni az oltások számát”. 5-6 napon belül lehetséges, hogy eléri a hárommilliót a beoltottak száma, a további döntések az enyhítéssel kapcsolatban ezután várhatóak - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint még ebben a hónapban 4 millió felett lesz a beoltottak száma, azoké, akik legalább az első oltásukat megkapják. Március utolsó hetében volt a járvány harmadik hullámának a tetőzése, és nem kell negyedik hullámra számítani – mondta Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. A hatmilliárd forintos költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba indul Szombathelyen és környékén a Demokratikus Koalíció jelöltjeként az előválasztáson. Összesen mintegy 2,4 milliárd forint támogatással teheti tisztábbá az ország egy-egy szegletét, előzheti meg a további illegális hulladéklerakást a Tisztítsuk meg az országot! pályázat eddigi 285 nyertese - jelentette be Schanda Tamás. Az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy a Hulladékradar mobilalkalmazás használatával bárki könnyen hozzájárulhat a szeméthegyek felszámolásához. A világon 133,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Elstartolt Bajkonurból a Nemzetközi Űrállomásra az emberes űrrepülés kezdetének 60. évfordulója alkalmából Jurij Gagarinról elnevezett Szojuz űrhajó, fedélzetén háromfős legénységgel. Az Európai Bizottság a lehető leghatározottabban elítéli az elmúlt napokban Észak-Írországban kitört zavargások során elkövetett erőszakos cselekményeket - jelentette ki Eric Mamer, az Európai Bizottság vezető szóvivője a Twitteren. Az Európai Unió tagállamai az uniós oltási stratégiában szereplő oltóanyagokon kívüli vakcinákat is beszerezhetnek és alkalmaznak állampolgáraik beoltására - közölte Eric Mamer, az Európai Bizottság vezető szóvivője. Ukrajnában ismét jelentősen megugrott a koronavírusos fertőzöttek száma, egy nap alatt csaknem húszezer, az előző napinál mintegy négyezerrel több új beteget jegyeztek fel. Szlovéniában hétfőtől visszatérhetnek a tanulók az iskolákba, és a középiskolás diákotthonokat is megnyitják - jelentette be Simona Kustec oktatási miniszter. Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította több csehországi szülő keresetét, akik azért fordultak a strasbourgi testülethez, mert a hatóságok pénzbírsággal sújtották őket gyermekeik kötelező védőoltásainak megtagadása miatt. Törökországban az elmúlt huszonnégy órában újabb 55 941 ember szervezetében azonosították a SARS-CoV-2 koronavírust, ami rekordmennyiség a járvány kezdete óta. Újabb katona esett el a Donyec-medencei fronton. Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint ő már a 11. ukrán katona, aki az elmúlt két hétben meghalt a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus övezetében. Ukrajna végének kezdete lesz, ha hadműveleteket kezd a Donyec-medencében - jelentette ki Dmitrij Kozak, az orosz elnöki apparátusnak a posztszovjet térségben folytatott politikáért felelős megbízottja. Oroszország felkészült a legrosszabb forgatókönyvekre az Egyesült Államokkal fennálló viszonyában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Külsős munkatársként alkalmazza Mike Pompeo volt amerikai külügyminisztert a Fox News - jelentette be a televíziós csatorna. A török külügyminisztérium tegnap este bekérette Olaszország ankarai nagykövetét, Massimo Gaianit, miután Mario Draghi olasz miniszterelnök nem sokkal korábban diktátornak nevezte Recep Tayyip Erdogan török államfőt. Izrael nem ismeri el a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság illetékességét az 1967-ben elfoglalt palesztin területeken történt esetleges háborús bűnök kivizsgálására - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Folytatódtak a zavargások Észak-Írországban. A rendőrök hat éve először vízágyút vetettek be a Molotov-koktélokkal, kövekkel dobálózó tömeg feloszlatására. A hollandiai Den Helder városában terrorizmus gyanújával letartóztattak egy férfit, aki robbantásos merényletet tervezett elkövetni egy koronavírus-oltóközpont ellen. Az szja-bevallási tervezet már csaknem egy hónapja elérhető a weben keresztül, a tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani és beküldeni - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Egy-egy forgalmi sáv részleges lezárása mellett mossák szombaton a Rákóczi hidat - közölte az FKF. Kettős házasság miatt indult eljárás egy magyar nő ellen, aki 2015-ben Írországban, majd három év múlva Magyarországon is férjhez ment - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Életének 57. évében elhunyt Igaly Diána olimpiai, világ- és Európa-bajnok koronglövő, a Magyar Sportlövő Szövetség alelnöke. A Telekom Veszprém kettős győzelemmel jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután házigazdaként 39:30-ra győzött az észak-macedón Vardar Szkopje ellen a visszavágón. A nevezési határidő vége előtt egy hónappal már 57 ország és több mint 1000 résztvevő jelezte, hogy ott lesz a szegedi kajak-kenu európai pótkvalifikációs versenyen és felnőtt világkupán, amelyre május 12. és 16. között kerül sor. Elindult a Mount Everest pótlólagos oxigén nélküli megmászására Varga Csaba erdélyi magyar hegymászó.