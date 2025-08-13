Keresés

Nagy hőségben csökken a sportteljesítmény és az edzés hatékonysága

2025. augusztus 13., szerda 14:20 | HírTV

A nyári forróság nemcsak a közérzetünket, de a fizikai aktivitásunkat és sportteljesítményünket is jelentősen befolyásolja. A túlhevült edzőtermek és sportlétesítmények csökkentik az állóképességet, a koncentrációt és növelik a sérülések kockázatát. A tudatos klimatizálás azonban segíthet a sportolók teljesítményének maximalizálásában, a hatékony regenerációban és a biztonságos edzéskörnyezet megteremtésében.

  • Nagy hőségben csökken a sportteljesítmény és az edzés hatékonysága

A magas hőmérséklet komoly terhet ró a szervezetre sportolás közben. A testhőmérséklet szabályozása, ebben az esetben a hűtés, vagyis az intenzív izzadás jelentős folyadék- és elektrolitveszteséghez, végső soron dehidratációhoz vezethet. A dehidratált állapot rontja a vérkeringést, így kevesebb oxigén jut az izmokhoz, ami drasztikusan csökkenti az állóképességet és az erőkifejtést. Ezzel párhuzamosan a mentális funkciók is tompulnak: romlik a koncentráció és a döntéshozatali képesség, ami növeli a balesetveszélyt. A melegterhelés folyamatosan csökkenti az izomerőt és az általános terhelhetőséget.

Az edzőterem klímája a teljesítmény és biztonság egyik kulcsa

Az edzőtermekben a professzionális légkondicionálás elengedhetetlen. Egy optimálisan hűtött és szellőztetett teremben a szervezetnek nem kell a túlmelegedés ellen küzdenie, így az energia az edzésre koncentrálódhat. A kellemes klímájú edzőteremben minimalizálható a hő okozta rosszullétek és sérülések esélye.

„Az edzőtermek megfelelő klimatizálása kulcsfontosságú, hiszen egy megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú környezet nemcsak a teljesítményt maximalizálja, de a regenerációt is felgyorsítja és minimalizálja a hő okozta egészségügyi kockázatokat, mint a kiszáradás vagy az izomgörcsök. A modern klímaberendezések szűrőrendszerei a levegő minőségét is javítják, csökkentve a kórokozók terjedésének esélyét egy olyan zárt térben, ahol sokan végeznek intenzív testmozgást.” – hangsúlyozza Stuller István, a Gree légkondicionálók műszaki szakértője.

Ezek az ideális hőmérsékletek edzéstípusok szerint

A szakértő szerint nincs egységes tökéletes beállítás, az ideális hőmérséklet és páratartalom a végzett mozgásformától is függ:

Kardió edzések (pl. futás, biciklizés) esetén az ideális hőmérséklet 20–22 °C, 40–60% páratartalom mellett. Ez segíti a test hatékony hőleadását anélkül, hogy a keringési rendszert túlterhelné.

Erőnléti és súlyzós edzéseknél a 22–24 °C közötti hőmérséklet az optimális, 40-60%-os páratartalommal. Ez a környezet támogatja az izmok bemelegedését, de meggátolja a túlhevülés.

Jóga, pilates, nyújtás, mobilitásfejlesztő edzések közben kissé melegebb, 23–26 °C-os terem 50-60%-os páratartalommal segíti az izmok ellazulását, növeli az ízületek rugalmasságát, biztonságosabbá téve a gyakorlatokat.

A túlhűtés veszélyei és a regeneráció támogatása

Stuller István arra is figyelmeztet, hogy a túlzott hűtés éppolyan káros lehet, mint a hőség. „A hideg, merev izmok sérülékenyebbek, a teljesítmény csökken, és a légúti panaszok kockázata is megnő. A cél a komfortos, nem pedig a fagyos környezet megteremtése” – mondja a szakértő. A helytelenül beállított klíma és a direkt légáramlat izomhúzódáshoz, ízületi fájdalmakhoz és a motiváció csökkenéséhez vezethet.

A megfelelő légkondicionálás nemcsak edzés közben, hanem utána is kulcsfontosságú. A kellemesen hűvös környezet ugyanis gyorsítja a testhőmérséklet normalizálódását, tehermentesítve a szív- és érrendszert. Az ideális hőmérséklet csökkenti az utóizzadást, segítve a folyadék- és elektrolit-háztartás egyensúlyának gyorsabb helyreállítását, elősegíti az izmok ellazulását és csökkentheti a terhelés okozta mikrosérülésekkel járó gyulladásokat. A jól klimatizált környezet javítja a közérzetet és a pihenés minőségét, amely a mentális regeneráció alapja.

A Gree légkondicionálók műszaki szakértője kiemelte, hogy a tudatosan használt légkondicionáló berendezés a nyári időszakban a sportolók egyik leghatékonyabb támogatójává válhat, amely hozzájárul a jobb teljesítményhez, a gyorsabb regenerációhoz és az egészség megőrzéséhez.

Rászoruló iskolásoknak gyűjt pénzt az Ökumenikus Segélyszervezet

Rászoruló iskolásoknak gyűjt pénzt az Ökumenikus Segélyszervezet

 Iskolakezdés együtt! címmel tizennegyedik alkalommal hirdetett országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek beiskolázásának támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén is kétezer gyereket szeretnének támogatni, akik a segítség hiányában alapvető eszközök nélkül ülnének be az iskolapadba szeptemberben, mert családjuk nem tudja biztosítani számukra a szükséges iskolaszereket.

Helyreigazítás

 A 2025. július 27. napján "Magyar Péter agrárszakértője maffiamódszerrel szerezhetett magának birtokot + videó", című írásunkban valótlanul állítottuk és híreszteltük, hogy Kökény Attila zsarolással szerzett magának termőföldet, ami a Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősül.
