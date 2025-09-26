Nagy Feró: Rocksztár voltam de otthon nélkül - „Nekem egy szakadt Zsiga volt az első pecóm”

Megosztás itt:

A Beatrice frontembere, Nagy Feró a magyar rockzene egyik ikonja, akinek dolgos és kényelmes életet mért a sors. Fiatal felnőttként azonban még ő sem álmodhatott arról a lehetőségről, amelyet ma a Magyarország kormánya által elindított Otthon Start program kínál a fiataloknak. Amikor Feró saját otthonról ábrándozott, az "Otthon Start" program számára csak annyit jelentett: egy autóban lakott.

A 3 százalékos hitel felkorbácsolta az emlékeket

„Hogy őszinte legyek, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette az Otthon Start programot, és meghallottam, hogy az első lakásuk vásárlására készülők fix három százalékos lakáshitelt igényelhetnek, kicsit irigy lettem” – kezdte a Borsnak Nagy Feró.

A legendás rocker ma egy szép házban él családjával, de a bejelentés azonnal visszarepítette a 70-es évek végére, amikor minden vágya egy saját legénylakás volt. Elmondása szerint egy nap kiszámolta, mekkora összegre lenne szüksége egy öröklakáshoz.

„Megláttam az összeget, és arra jutottam, hogy nekem bizony a büdös életben nem lesz, még egy saját fáskamrám sem, nemhogy saját otthonom” – emlékezett vissza a reménytelenségre.

A „szakadt Zsiga” lett a szerelem fészke

Nagy Feró félig viccel, amikor azt mondja, hogy az első otthona egy szakadt Zsiga (Zsiguli) volt, de valójában csak félig. A rocklegenda felidézte, hogy fiatalsága a bohóság és a csajozás jegyében telt, de komoly problémát jelentett a megfelelő helyszín hiánya.

„Fiatal voltam és bohó, no meg szerettem csajozni. De nem volt hová vigyem a hölgyeket, vagyis az aktuális barátnőmet, így végül egy szakadt Zsiga lett a pecóm. Igen, szó szerint egy Zsiguliban éltem a szerelmi életemet. Nem volt rossz, de azért jobban örültem volna egy Otthon Start programnak” – nevetett a Beatrice frontembere.

Generációkon átívelő probléma, végre megoldással

Bár a fix kamatozású, 3 százalékos lakáshitel feltételeit nem a rocklegendákra szabták, Nagy Feró biztos benne, hogy a szeptember 1-jével elindult program hatalmas segítség a ma fiataljainak. A probléma, ami az ő gondja volt, generációkon átívelő jelenség.

„A fiatal srácok ma is csajoznak, és hát mégiscsak jobb lehet a saját pecójukba áthívni a barátnőjüket, vagy leendő barátnőjüket, mint egy drága és kicsi albérletbe” – összegezte lényegretörően a helyzetet.

A zenész határozottan javasolja mindenkinek, aki első lakásról álmodik, hogy használja ki az Otthon Start program kínálta lehetőséget, sőt: a koncertjein is el fogja mondani a fiataloknak, miért éri meg belevágni a hitel igénylésébe.

Fotó: Mediaworks