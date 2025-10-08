Keresés

Belföld

Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó

2025. október 08., szerda 16:35 | Magyar Nemzet
Beatrice Nagy Feró Puzsér Róbert Juhász Péter álhírbotrány Azok a boldog szép napok

„Megbékélésmenetre” hívta Puzsér Róbert és Pajor Tamás Nagy Feró zenészt, a Beatrice frontemberét, hogy kezet nyújtsanak egymásnak. A meghirdetett rendezvényből végül egy olyan szolidaritási demonstráció lett, ahol Juhász Péter, a pedofíliához kapcsolódó álhírbotrány terjesztője mellett álltak ki. Nagy Feró nem ment el.

  • Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

A hazai rocklegenda már korábban elutasította Puzsérék meghívását a menetre is. El is mondta, miért, de vastagon kifejtette véleményét a Népligetről, a pécsi pride-ról, valamint új nagylemezéről is, amelyen ária is szerepel majd a dalok között.

A kézfogásuk sem lenne igazi – jelentette ki Nagy Feró a Puzsér Róberték által eredetileg szervezett „Megbékélésmenettel” kapcsolatban. Történt ugyanis, hogy Puzsér felhívta kétszer is a zenészt, hogy vegyen részt az általa szervezett meneten, ahol a különféle politikai oldalon állók békejobbot nyújtanak egymásnak. Az ötlet elsőre nem is tűnt rossznak, de Feró erősen elgondolkodott, hogy lehet-e ezekkel az emberekkel bármilyen módon egy fórumon mutatkozni. Mint mondta, egykori zenész ismerőse, Pajor Tamás is megkereste ezzel kapcsolatban, de neki is nemet mondott.

Kiemelte, ezután jött a „Zsolti bácsi-ügy”, ami nagyon felkavarta és „fogalmazzunk úgy, kutyából nem lesz szalonna”, így nagyon jól tette, hogy nemet mondott Puzsérnak, pláne amikor látta, hogy a menetből nem lett más, csak egy Juhász Péter volt politikus melletti kiállás, aki részt vett az álpedofilbotrány kirobbantásában. A szókimondó zenész is elképedt azon, hogy ezen a bizonyos demonstráción milyen hangnemet ütöttek meg a felszólalók.

Miután ezt alaposan szétszálazta Huth és Feró, áttértek a budapesti Népligetre, amelynek rendbetételét ugyan megígérte Karácsony Gergely főpolgármester, de nem történt semmi. Kollégánk és vendége arra jutottak, hogy a területen uralkodó prostitúció, droghasználat és minden más, ami ezzel jár, nem megfelelő környezet, egy normális család oda nem megy ki, mert nem lennének biztonságban a gyerekeik sem.

Ha már gyerekek, szóba került a Pécsen megrendezett pride is, ahol több olyan dolgot megmutattak magukból a felvonulók, amely nem a kisgyermekeknek való. Hogy Feró szerint hol lehetne pride-ot tartani és miért, podcastunkból részletesen kiderül, valamint azt is elárulja, mikor jelenik meg új nagylemeze.

Fotó: Magyar Nemzet

Háború Ukrajnában

