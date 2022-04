Nagy Feró: Óriási a tét!

Megosztás itt:

Az utóbbi tizenkét évben valamennyi választás sorsdöntő volt, ez a mostani azonban fokozottan az. Óriási a tét!

Azoknak is a Fidesz–KDNP-re kell szavazniuk, akik ideológiai vagy politikai megfontolásból máshogy gondolkodnak, nem értenek egyet a kormánnyal. Most ugyanis nem politikai kérdésekről, hanem az életünkről van szó, csak a békepárti oldalra lehet voksolni! Ez most a legfontosabb. Közben a gyermekeinket is meg kell védeni a kibontakozó, a Nyugaton már tomboló lmbtqi-propagandától, aminek a létét a baloldal tagadja. Ezért a jövőnk érdekében a népszavazáson is részt kell venni.

Ami az eredményeket illeti, az én életemben korábban nem volt olyan, hogy a családalapítást és a fiatalok életkezdését, lakáshoz jutását ekkora mértékben támogatták volna, ahogy a rezsicsökkentéssel is sikerült jelentősen enyhíteni a társadalom terhein. Ezek nagy sikernek számítanak. Eközben a kormány szinte állandó támadás alatt van a világból. A vállalkozók és az egyszerűbb emberek is előrébb tudtak jutni, tartsuk magunkat ehhez az irányhoz!

Nagy Feró

Mandiner