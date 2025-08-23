Keresés

Belföld

Nagy Feró: Lázítás, és egyfajta szánalom, amit Ajsa Luna az előadásában képviselt + videó

2025. augusztus 23., szombat 15:30 | Hír TV

A fiatal előadó a nemzeti ünnepen ülve, cigarettával a kezében, hamisan énekelte el a himnuszt. A Kossuth-díjas előadó úgy fogalmazott: az énekesnő viselkedése aláásta a nemzeti ünnep komolyságát, valamint egy ország imáját.

  • Nagy Feró: Lázítás, és egyfajta szánalom, amit Ajsa Luna az előadásában képviselt + videó

Háború Ukrajnában

